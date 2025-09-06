Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 3 tỉnh

PV

TPO - Trong tuần qua (từ ngày 1 đến 5/9), tại Vĩnh Long, Hà Tĩnh và Sơn La đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định, nghị quyết về công tác cán bộ.

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội về chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo Vĩnh Long, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố Nghị quyết số 1812/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, chỉ định ông Kim Rương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

10.jpg
Ông Ngô Chí Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Kim Rương và ông Nguyễn Văn Tuấn.

Trước đó vào 3/9, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với ông Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 1/9/2025. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

bn.png
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thào A Só.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đến công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 3/9/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028.

hg.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Thế Hoàn.
PV
#nhân sự mới Vĩnh Long #công tác cán bộ Hà Tĩnh #bổ nhiệm Sở Tư pháp Sơn La #chỉ định Phó Chủ tịch HĐND Vĩnh Long #quyết định cán bộ tỉnh Sơn La #công bố quyết định cán bộ Hà Tĩnh #điều động cán bộ tỉnh Sơn La #bổ nhiệm lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long #quyết định cán bộ Hà Tĩnh #triển khai công tác cán bộ tỉnh

Cùng chuyên mục