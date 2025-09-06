Chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 3 tỉnh

TPO - Trong tuần qua (từ ngày 1 đến 5/9), tại Vĩnh Long, Hà Tĩnh và Sơn La đã diễn ra Hội nghị triển khai các quyết định, nghị quyết về công tác cán bộ.

Ngày 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Ban Thường vụ Quốc hội về chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo Vĩnh Long, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố Nghị quyết số 1812/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, chỉ định ông Kim Rương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Ngô Chí Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Kim Rương và ông Nguyễn Văn Tuấn.



Trước đó vào 3/9, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với ông Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 1/9/2025. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thào A Só.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Tĩnh, tại hội nghị, đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đến công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh từ ngày 3/9/2025, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028.