Vụ gần 98ha rừng ở Gia Lai bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật hai kiểm lâm

TPO - Liên quan việc gần 98ha rừng bị xâm hại, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) đề nghị cấp trên xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của hạt trong thời gian qua.

Ngày 8/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo vụ việc phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, khoảnh 6, xã Kim Sơn.

Theo kết quả xác minh, tổng diện tích rừng bị thiệt hại gần 98ha, trong đó hơn 23ha rừng tự nhiên và hơn 74ha rừng trồng.

Cụ thể, rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Hoài Ân quản lý 3,74ha, UBND xã Kim Sơn quản lý 19,28ha, Trại giam Kim Sơn 0,11ha; rừng trồng do BQLRPH Hoài Ân quản lý 22,27ha, UBND xã Kim Sơn 52,34ha.

Thời điểm vi phạm phá rừng tự nhiên và khai thác rừng trồng từ tháng 3 đến tháng 6/2025. Toàn bộ cây gỗ rừng trồng và cây gỗ rừng tự nhiên đã cưa hạ vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Hiện trường có các đoạn đường đã mở vắt ngang qua các sườn đồi, chiều rộng 4-5m, chiều dài chưa xác định, tại thời điểm kiểm tra không có phương tiện đào mở đường.

Nhiều con đường mòn được mở để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm

Theo điều tra, từ năm 2007, UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ) giao 30ha đất trồng rừng cho hai hộ dân và cấp sổ đỏ. Đến năm 2009, huyện thu hồi sổ đỏ; đến năm 2013, tỉnh giao lại diện tích này cho BQLRPH Hoài Ân quản lý. Tuy nhiên, vướng mắc trong xử lý tài sản trên đất của các hộ dân khiến khu vực này không được giải quyết dứt điểm.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2025, các hộ dân có rừng trồng trên diện tích nêu trên đã khai thác, trồng lại cây keo lai, có một số hộ phá lấn sang rừng tự nhiên.

BQLRPH Hoài Ân lập danh sách 14 hộ khai thác rừng trồng, tiếp tục chiếm đất trồng keo và 2 đối tượng phá rừng tự nhiên. Ngày 30/6/2025, BQLRPH Hoài Ân đã làm việc, yêu cầu trả lại đất cho đơn vị để có kế hoạch trồng rừng nhưng các hộ dân không đồng ý, không chấp hành mà tiếp tục chiếm đất để trồng cây keo lai.

UBND xã Kim Sơn cho biết từng xử phạt nhiều trường hợp nhưng việc lấn chiếm, phá rừng vẫn kéo dài do ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập địa phương. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng cộng 23 người vi phạm.

Liên quan trách nhiệm lực lượng kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân đã kiểm điểm hai cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Kim Sơn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận.

Hai cán bộ này bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó thiếu kiểm tra, giám sát, không báo cáo kịp thời, để xảy ra tình trạng phá rừng trên diện rộng. Hạt Kiểm lâm đề nghị xem xét kỷ luật hai ông theo hình thức khiển trách.

Với trách nhiệm người đứng đầu, mặc dù đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện cũ, làm việc với chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng thường xuyên... Tuy nhiên, do kiểm lâm địa bàn ở cơ sở không báo cáo vụ việc nên chưa chỉ đạo xử lý ngăn chặn từ đầu kịp thời.

Bên cạnh đó, địa bàn rộng, thời điểm xảy ra vi phạm trong thời gian sáp nhập chính quyền 2 cấp đã tạo khoảng trống trong chỉ đạo ở cơ sở, bản thân chưa lường hết được, thiếu kiểm tra, giám sát tin tưởng Kiểm lâm địa bàn nên đã xảy ra vụ việc trên nên chỉ đạo xử lý chưa kịp thời.

Do vậy, Hạt kiểm lâm đề nghị cấp trên xem xét kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của hạt trong thời gian qua.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cũng cho biết, đơn vị đang xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời, đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm củng cố hồ sơ khởi tố vụ án liên quan đến khai thác rừng, phá rừng trái phép tại khoảnh 4 và 6 để chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.