Rừng tràm phòng hộ ven biển Quảng Trị bị chặt phá hàng loạt

Hữu Thành
TPO - Rừng tràm phòng hộ hàng chục năm tuổi ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị bị đốn hạ chặt phá quy mô lớn song địa phương đã không ngăn chặn kịp thời.

Khu vực rừng phòng hộ chắn cát bay, cát lấp bị chặt phá, đốn hạ thuộc 2 xã Mỹ Thủy và Vĩnh Định của tỉnh Quảng Trị. Tại ngã ba Quốc lộ 15D - đường trục Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, vào sâu trong rừng phòng hộ khoảng 200m là bắt gặp cảnh chặt phá cây rừng ngổn ngang.

Thực tế hiện trường ngày 29/8 cho thấy, rừng bị phá trắng thành nhiều khoảnh rộng hàng nghìn m2 mỗi khu vực. Các khoảnh bị phá cách quãng nhau. Cây tràm bị cưa hạ sát gốc khoảng chừng 50cm bằng cưa máy. Nhiều gốc cây có đường kính 20cm. Tất cả thân cành đều được mang ra khỏi rừng.

rung-tram-phong-ho-nam-quang-tri-bi-chat-pha-4.png
Những cây tràm rừng chắn cát bị cưa hạ﻿. Ảnh: T. Hoàng.
rung-tram-phong-ho-nam-quang-tri-bi-chat-pha-5.png
Gốc cây bị cày ủi, vận chuyển đến nơi khác tập kết. Ảnh: T. Hoàng.

Theo người dân địa phương, gỗ tràm sau khi cưa hạ không được đưa đi ngay mà thường được tập kết thành từng đống trong rừng để tránh sự chú ý của người dân cũng như cơ quan chức năng. Lúc đã đủ số lượng mới cho xe cơ giới vào tận nơi để bốc gỗ lên, rồi vận chuyển theo lối mòn ra đường chính.

Hạt Kiểm lâm Hải Lăng cho biết, sự việc được ghi nhận và kiểm tra hiện trường từ ngày 12 đến 14/8, nhưng gần đây mới có số liệu chính thức.

Cụ thể, tại nhiều tiểu khu ở Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị xảy ra tình trạng rừng phòng hộ bị cưa hạ, diện tích lên tới gần 13.700m2. Tại 4 lô khác nhau thuộc tiểu khu 797A có 1.836m2 rừng phòng hộ chắn cát, trồng năm 2001 và 2.989m2 rừng keo ngoài quy hoạch 3 loại rừng bị cưa hạ. Tổng cộng 4.825m2 rừng bị chặt, mật độ còn khoảng 600 cây/ha, đều do UBND xã Mỹ Thủy quản lý.

Tại xã Vĩnh Định, tiểu khu 810Q, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4.572m2 rừng keo lá tràm bị chặt hạ, đường kính gốc từ 6 - 12cm, trồng năm 2001, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng, hiện do UBND xã quản lý.

Ở cùng tiểu khu, hai vị trí rừng tiếp tục bị xâm hại, diện tích 4.280m2. Trong đó, một phần thuộc rừng phòng hộ chắn cát, một phần nằm ngoài quy hoạch rừng, đã được tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Nhiều cây keo lá tràm đường kính 10 - 22cm.

rung-tram-phong-ho-nam-quang-tri-bi-chat-pha-1.png
Một khoảnh đất rừng bị chặt phá, được cày xới thành hàng nghi chiếm đất, chờ đền bù. Ảnh: T.Hoàng.

Ngoài chặt phá cây, theo lực lượng Kiểm lâm, việc người dân dùng máy cày, máy múc để san ủi đất, chôn cọc bê tông làm vườn, một số gốc cây bị đào đem giấu nơi khác. Các đối tượng thường hoạt động ban đêm, có người canh gác, sử dụng máy múc, cưa, rựa và đèn pin để tránh bị phát hiện.

Lúc lực lượng chức năng tiếp cận, không còn người vi phạm tại hiện trường. Mục đích của việc chặt phá là lấn chiếm đất rừng để chờ đền bù.

rung-tram-phong-ho-nam-quang-tri-bi-chat-pha-3.png
Rừng phòng hộ ven biển bị phá quy mô lớn song địa phương không kịp thời ngăn chặn. Ảnh: T. Hoàng.
Hữu Thành
#rừng phòng hộ ven biển #chống cát bay cát lấp #Quảng Trị #Kiểm lâm #cưa hạ rừng tràm #lấn chiếm đất rừng #chờ đền bù

