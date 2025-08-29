Phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật ở Khe Sanh

TPO - Lực lượng chức năng Quân khu 4 vừa cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ ở thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1m, được bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm...

Ngày 29/8, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) thông tin, từ ngày 13/8 đến nay, đơn vị đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Khu vực 2 của thôn Xa Re, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1m, được bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm còn có xương cốt. Di vật còn có vải dù, dây dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK… Vị trí phát hiện các hài cốt liệt sĩ cách Khu vực 1 tìm kiếm trước đây khoảng 15m. Đáng chú ý, hài cốt liệt sĩ số 5 quy tập ngày 20/8/2025 có di vật là một biển nhỏ đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-18- 15X”.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Xa Re.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn cung cấp, vị trí phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở Mặt trận Đường 9 - Khe Sanh.

Tại vị trí tìm kiếm Khu vực 1 ở thôn Xa Re, từ ngày 19/5 đến ngày 6/6/2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, quy tập và an táng 8 hài cốt liệt sĩ. Như vậy, tại đây đã phát hiện và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ ở hai khu vực tìm kiếm. Hiện đơn vị đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

10 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập hiện đang hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh và chờ xác định thông tin từ các cơ quan chức năng.