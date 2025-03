Long An tìm, quy tập 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh ở Campuchia

TPO - Trong thời gian gần hai tháng, Đội K73 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức tìm kiếm, quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Pailin và Svay Rieng (Campuchia).

Chiều 23/3, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An do ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ Đội K73, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Pailin, Battambang và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Thay mặt Đội K73, thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73, đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong đợt 2, giai đoạn 24 (mùa khô 2024 –2025). Theo đó, trong thời gian gần hai tháng, Đội K73 đã tổ chức tìm kiếm quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Pailin và Svay Rieng.

Trong đó, bộ phận 2, Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Svay Rieng đã cơ động lên tỉnh Battambang để tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo thượng tá Công, hiện nay thời tiết tại tỉnh Pailin và Battambang đang vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ lên tới gần 40 độ C nên nước sinh hoạt rất khan hiếm.

Hằng ngày, bộ phận 2 Đội K73 phải chắt từng can nước dưới dòng suối cạn, lắng cặn từ 1 đến 2 ngày mới có thể sử dụng. Nước uống được mua từ nhà dân cách hơn 20 km. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ của đội vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa đã biểu dương tinh thần, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội K73 tỉnh trong việc tổ chức tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội.

Về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Hòa đề nghị, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 luôn thể hiện sự trung thành, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Đội K73 chủ động giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nước bạn trong việc cung cấp thông tin chính xác địa chỉ mộ liệt sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại và văn hóa truyền thống, giữ gìn mối đoàn kết với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn.