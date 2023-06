Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con

TPO - Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Công an tỉnh Long An đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hào, cũng là động lực cao cả để lực lượng công an của tỉnh tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Sáng 7/6, UBND UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, quê xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trung tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT huyện Đức Hòa (Long An) hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ tội phạm ma túy.

Trước khi Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công”, đại diện các cơ quan, đoàn thể, bà con nhân dân khu vực đã đến động viên gia đình và thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - Huỳnh Văn Sơn đã trao quyết định quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Dịp này, bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An đã trao quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ghi nhận sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, đồng thời chia sẽ những mất mát, đau thương với gia đình, thân nhân đồng chí Hào.

"Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Công an tỉnh Long An đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hào, cũng là động lực cao cả để lực lượng công an của tỉnh tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân", Đại tá Hồng nói.

Như đã đưa tin, ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển ma tuý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào Trung tá Nguyễn Xuân Hào khiến trung tá Hào hy sinh.

Chiếc xe tiếp tục lao tông vào anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú Phường 2, Quận 5, TPHCM) và chị Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM) khiến cả hai tử vong.

Dù xe lật nhưng hai nghi phạm khóa chặt cửa không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ. Người dân dùng gậy cạy xe đưa hai nghi phạm ra ngoài. Khi khám xét, công an thu giữ một số gói nghi ma túy trong hàng ghế xe ô tô.

Cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về tội giết người và tạm giữ bốn người khác liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra bước đầu, Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải mang 49C.296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông) vận chuyển ma túy tông Trung tá Hào, anh Mẫn, chị Thanh tử vong.

Qua kiểm tra chiếc ô tô 49C-296.01, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và bốn bánh (nghi là Heroin).

Tiếp đến, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ ba đối tượng khác và thu giữ thêm 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là Heroin).

Qua làm việc, tài xế Thanh khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.