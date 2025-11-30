Điều tra các đối tượng xâm hại gần 95ha rừng ở Gia Lai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Gần 95ha rừng tại xã Kim Sơn (tỉnh Gia Lai) bị xâm hại trái phép, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ để chuyển hồ sơ cho công an xử lý.

Ngày 30/11, lãnh đạo UBND xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra một vụ xâm hại rừng xảy ra trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Sơn, sự việc xảy ra trước khi sáp nhập đơn vị hành chính. Sau đó, xã đã cử lực lượng đi kiểm tra, đo đạc, lập biên bản, đồng thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn. "Từ sau 1/7, diện tích rừng không bị phá thêm", lãnh đạo này nói.

Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng Kim Sơn, tổng diện tích khai thác rừng trái pháp luật là 94,84ha, tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157 (khu vực Hóc Mốc, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) cho biết, sự việc đã được UBND xã Kim Sơn báo cáo và Hạt kiểm lâm cũng tiếp nhận tin báo hồi tháng 9. Diện tích rừng bị phá được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ và rừng sản xuất, cây bị phá chủ yếu là cây keo.

Hiện, Hạt Kiểm lâm Hoài Ân đang phối hợp với Viện kiểm sát thu thập chứng cứ, để đủ cơ sở chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

m1.jpg
Nhiều đường mòn được mở để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm Hoài Ân, diện tích rừng bị phá nêu trên thuộc 3 đơn vị chủ rừng quản lý, gồm UBND xã Kim Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân và một đơn vị trại giam trên địa bàn. Các đối tượng cũng lợi dụng thời điểm trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức khai thác. Cơ quan chức năng cũng xác định một số đối tượng tham gia khai thác trái phép diện tích nêu trên.

Trương Định
