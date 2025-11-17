Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chính phủ chỉ đạo khắc phục vướng mắc vận hành chính quyền 2 cấp

Văn Kiên
TPO - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương chủ động khắc phục hạn chế, vướng mắc trong vận hành cấp xã; hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Nghị quyết số 366 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Chính phủ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản được vận hành ổn định, các vướng mắc trong quá trình thực hiện được tháo gỡ kịp thời, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khánh thực hiện các thủ tục hồ sơ cho dân. Ảnh: Ngô Tùng

Tuy nhiên do việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi, có lúc còn vướng mắc, chưa kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, còn bộ phận chưa dám nghĩ, dám làm, chưa vượt qua được giới hạn của bản thân.

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ động, tích cực, nghiêm túc khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ động khắc phục hạn chế, vướng mắc trong vận hành cấp xã; hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp.; đồng thời, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất biên chế giai đoạn 2020-2031.

Bộ Tư pháp đề xuất phương án hoàn thiện pháp luật, nhất là một số quy định giữa các luật, nghị định, thông tư về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa đảm bảo tính thống nhất hoặc chưa cụ thể, rõ ràng để địa phương thực hiện.

Văn Kiên
