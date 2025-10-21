Đại biểu Quốc hội: Cấp xã 'làm ngày làm đêm', lương thấp, cán bộ thiếu động lực

TPO - Thảo luận tại Quốc hội, các đại biểu phản ánh việc cán bộ, công chức cấp xã làm ngày làm đêm, không có thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực. Đại biểu đề nghị cần sớm xây dựng chính sách tài chính, ngân sách, chế độ phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao…

Thừa số lượng, nhưng thiếu con người có chuyên môn

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (đoàn Đà Nẵng) nêu nhiều ý kiến về mô hình chính quyền hai cấp. Theo ông Dũng, sau gần 4 tháng, bên cạnh những mặt tích cực thì chính quyền hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (đoàn Đà Nẵng). Ảnh: Như Ý

Trước hết, về trụ sở, theo ông Dũng, có nơi đang bố trí hoạt động ở trụ sở 3 - 4 xã cũ, điều kiện làm việc không đảm bảo, đi lại khó khăn. “Tôi đi thực tế tại một số xã miền núi, thấy bí thư, chủ tịch xã phải kê ghế, trải chiếu nằm lại tại cơ quan, giống như thời chiến. Nói thật, thấy rất thương”, đại biểu Quốc hội đoàn Đà Nẵng kể.

Khó khăn thứ hai, theo đại biểu đoàn Đà Nẵng, là chế độ, chính sách, lương và phụ cấp cho cán bộ xã còn thấp, trong khi khối lượng công việc tăng rất nhiều.

“Cán bộ, công chức cấp xã làm ngày làm đêm, không có thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực” - đại biểu Quốc hội đoàn Đà Nẵng phản ánh.

Chưa kể, theo ông, cán bộ cấp xã hiện nay đang trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Thừa cán bộ hành chính, nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là cán bộ công nghệ thông tin.

Ông Dũng dẫn ví dụ, phòng kinh tế – hạ tầng của xã bây giờ phải đảm nhiệm công việc của 4 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây (nông nghiệp, tài nguyên – môi trường, kinh tế – hạ tầng, kế hoạch). Để thực hiện được nhiệm vụ, mỗi phần phải có ít nhất 1- 2 cán bộ chuyên trách, nhưng nay chỉ có một vài cán bộ kiêm nhiệm nên không đảm đương được.

Ngoài ra, ông Dũng cũng phản ánh những bất cập trong thực hiện Nghị định 178. Ông cho biết, trước đây có nhiều trường hợp đăng ký nghỉ trước thời hạn, nhưng sau đó chính sách lại dừng vào 31/8, khiến nhiều người rất bức xúc.

“Có trường hợp, cán bộ đã bàn giao chức bí thư xã, tình nguyện xuống làm chuyên viên để chuẩn bị nghỉ, nhưng chính sách dừng đột ngột, nên họ vừa mất chức vụ, vừa không được giải quyết chế độ, rất thiệt thòi”, ông Lê Văn Dũng nói. Ông đề nghị, với những trường hợp đã đăng ký, đã được phê duyệt trước khi chính sách dừng thì nên cho họ nghỉ theo diện cũ, tránh tạo bức xúc trong đội ngũ, nhất là với các bí thư, chủ tịch xã.

Nhiều trụ sở dôi dư để lãng phí

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở chính quyền cấp xã, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng đề nghị sớm đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa trụ sở để bảo đảm cho bộ máy hoạt động. Đồng thời thực hiện điều chỉnh về lương, phụ cấp, đặc biệt đối với cán bộ xã, nhất là vùng sâu, vùng xa, đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Như Ý

Cùng chung quan điểm, đại biểu Phạm Thúy Chinh (đoàn Tuyên Quang) đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ làm đầu mối hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và chế độ chính sách cho chính quyền cấp xã; tránh tình trạng mỗi bộ, ngành hướng dẫn một kiểu.

Về sắp xếp trụ sở dôi dư, bà Chinh cho biết, rất nhiều trụ sở dư thừa, chưa có phương án sử dụng, gây lãng phí ngân sách. “Định hướng sắp xếp của chúng ta là chuyển đổi các trụ sở dôi dư thành các cơ sở sự nghiệp, ưu tiên phục vụ y tế, giáo dục. Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng rất khó khăn. Do đó, cần rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản công, sớm có giải pháp sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí trong quá trình sắp xếp bộ máy”, đại biểu đoàn Tuyên Quang nêu.

Tham gia thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho hay, khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết cán bộ cấp huyện được đưa về xã. Trong số đó, có không ít trường hợp năng lực, trình độ chưa phù hợp với vị trí công việc. “Cho nghỉ hết thì cũng không được, mà đưa về xã thì sự hụt hẫng về mặt chuyên môn là điều không tránh khỏi”, ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Khắc phục việc này, theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cần phải đào tạo, ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính và bản thân cán bộ phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ. “Việc này cần có thời gian, chứ chưa thể khắc phục ngay được”, Phó Thủ tướng Thường trực cho hay.