Lương cơ sở tăng 3 lần, phụ cấp đặc thù vẫn giữ nguyên

TPO - Qua nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập. Bộ Y tế cho biết, đang xây dựng Nghị định mới về phụ cấp và hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2025.

Chiều 20/10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Ông Bình cho biết, có 1.472 kiến nghị được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, 1.433 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 97,4%.

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, ông Bình cũng cho hay, vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời đưa ra kiến nghị cụ thể tới các bộ, ngành.

Cụ thể, cử tri tỉnh Lạng Sơn phản ánh việc thiếu quy định pháp luật điều chỉnh loại hình điểm bán xăng, dầu bằng thiết bị quy mô nhỏ, hình thức đang được triển khai ở vùng sâu, vùng xa.

“Bộ Công Thương cho biết, đã tiếp thu nội dung này trong dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu thay thế Nghị định 83, song đến nay, sau hơn 18 tháng lấy ý kiến, dự thảo vẫn chưa được ban hành”, ông Bình nêu rõ.

Báo cáo nêu rõ, sự chậm trễ này tạo “khoảng trống pháp lý”, khiến các hành vi vi phạm liên quan đến loại hình kinh doanh này rất khó xử lý. Từ đó, Ủy ban này kiến nghị Bộ Công Thương sớm rà soát, bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn để tránh phát sinh rủi ro và bảo đảm quyền lợi người dân.

Điểm đáng chú ý khác, theo ông Dương Thanh Bình, qua nhiều kỳ họp Quốc hội, cử tri tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, nhân viên y tế công lập theo Quyết định 73/2011 – vốn đã lạc hậu sau hơn 10 năm áp dụng.

Thực tế cho thấy, mức lương cơ sở đã tăng gần 3 lần (từ 830.000 đồng năm 2011 lên 2,34 triệu đồng từ tháng 7/2024) nhưng phụ cấp đặc thù vẫn giữ nguyên.

Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, đang xây dựng Nghị định mới về phụ cấp và hỗ trợ nhân viên y tế thôn bản, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế và cử tri.