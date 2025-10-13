Phó Chủ tịch Quốc hội: Lương cán bộ xã rất thấp

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, lương cán bộ, công chức ở xã rất thấp, đi lại rất xa, nên phải giải quyết sớm để giữ chân và tạo động lực cho cán bộ, công chức ở địa phương.

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri, nhân dân ghi nhận nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, còn một số hạn chế như thủ tục chưa liên thông được với Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức mất nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Báo cáo dự thảo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, vẫn còn một số khó khăn liên quan đến các vấn đề sau sáp nhập tổ chức bộ máy, cần sớm có giải pháp khắc phục.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp, sáp nhập, bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, cần đầu tư thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai… nhằm liên thông dữ liệu để đơn giản thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực.

Nêu ý kiến về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu vấn đề mà địa phương rất quan tâm là sớm có vị trí việc làm liên quan đến biên chế, đi liền đó là chính sách cải cách tiền lương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: QH.

Theo bà Thanh, lương cán bộ, công chức ở xã rất thấp, đi rất xa, trong khi điều kiện khó khăn. Cho nên việc này phải giải quyết sớm để giữ chân cán bộ. Đồng thời cũng là động lực cho cán bộ, công chức gắn bó, lăn lộn với cơ sở.

Thực tế, lương của đa số cán bộ công chức cấp xã chỉ khoảng 10 triệu đồng trở lại, rất ít người có lương hơn 10 triệu đồng. Vì thế, ngoài tiền lương, công tác phí cũng phải bổ sung cho phù hợp với điều kiện đi về địa bàn. “Cần có hỗ trợ, tạo điều kiện về nhà ở công vụ, công tác phí để anh em gắn bó, chứ hiện nay rất khó khăn", bà Thanh cho hay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về phân cấp, phân quyền, quản lý đầu tư và phân cấp về tài chính, bởi hiện nay có rất nhiều xã cần ứng tiền lương cho cán bộ, công chức.