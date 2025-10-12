Bộ trưởng Nội vụ nói về lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu

TPO - Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 10.

Gửi kiến nghị sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định về bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, quyền lợi người lao động và tiền lương tối thiểu bảo đảm tương xứng với thực tế phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trả lời cử tri về tuổi nghỉ hưu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, nội dung này đã được Trung ương thảo luận trong đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, thống nhất thông qua tại Nghị quyết 28/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó có quy định về tuổi nghỉ hưu, điều kiện về tuổi hưởng lương hưu. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng bộ luật này, vấn đề tuổi nghỉ hưu cũng được trao đổi, thảo luận và đánh giá kỹ lưỡng, tổng thể các mặt.

Dự kiến điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026

Từ đó, Bộ luật Lao động quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ mà được điều chỉnh theo lộ trình: Mỗi năm chỉ tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, và 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã kế thừa, đảm bảo tính thống nhất về tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại Bộ luật Lao động.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định tăng quyền lợi thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Điển hình như quy định giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, để tạo cơ hội cho nhiều người được hưởng lương hưu hơn.

Về mức lương tối thiểu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lý giải, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng Tiền lương quốc gia về khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2026, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nội dung này dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 10 để điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,2% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2026.