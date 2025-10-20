Chánh án TAND Tối cao: Cả nhiệm kỳ, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội

TPO - Theo ông Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngành Tòa án đã chỉ đạo đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn. Xử lý nghiêm cá nhân vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, nhất là hành vi lợi dụng công vụ để tham nhũng, tiêu cực.

Chiều 20/10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Trí, thời gian qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, có tính chất xuyên quốc gia; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng về số lượng và tính chất ngày càng phức tạp.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo công tác trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Trước bối cảnh đó, ngành Tòa án đã phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tư duy, suy nghĩ và cách làm; đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, coi trọng công tác cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc.

Ngành Tòa án cũng đã chỉ đạo đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn. Xử lý nghiêm cá nhân vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, nhất là hành vi lợi dụng công vụ để tham nhũng, tiêu cực.

“Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội”, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, theo ông Trí, vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa; một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ. Một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý theo quy định của Đảng, của pháp luật.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, Chánh án TAND Tối cao cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng Tòa án nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa phải chặt chẽ, thuyết phục, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định ngay từ giai đoạn sơ thẩm; khắc phục ngay tình trạng bản án, quyết định bị sửa, hủy nhiều lần, tuyên không rõ, khó thi hành, kéo dài thời gian giải quyết vụ án để củng cố, xây dựng được lòng tin của nhân dân, của xã hội đối với ngành Tòa án.