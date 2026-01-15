Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cần Thơ thu gần 10.000 tỷ đồng từ du lịch

TPO - Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Cần Thơ đạt trên 11 triệu lượt, mang về tổng thu từ du lịch, dịch vụ gần 10.000 tỷ đồng.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP. Cần Thơ, ngày 15/1.

Trong năm qua, Cần Thơ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động lớn thu hút du khách, như Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Văn hóa sông nước, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo, các triển lãm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9...

Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng, TP. Cần Thơ. Ảnh: Hòa Hội.

Kết thúc năm 2025, VH-TT&DL cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Cần Thơ ước đạt trên 11 triệu lượt khách, tăng 18% so với năm 2024. Trong đó, khách lưu trú ước đạt trên 4,9 triệu lượt khách, khách quốc tế ước đạt hơn 444.400 lượt. Tổng thu từ du lịch năm qua ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

Đối với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, Sở VH-TT&DL Cần Thơ đã chủ động tổ chức, tham dự các sự kiện du lịch, như Chương trình Sắc xuân miệt vườn, đường hoa nghệ thuật Tết, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, các lễ hội truyền thống... Những sự kiện, lễ hội này được truyền thông, quảng bá rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội qua nhiều hình thức. Đồng thời với tổ chức các sự kiện xúc tiến, kết nối doanh nghiệp du lịch để hợp tác, mở ra các tour tuyến du lịch mới.

Ngoài ra, Sở VH-TT&XH cũng đưa vào vận hành hệ thống du lịch thông minh với tổng lượt truy cập đạt trên 6,4 triệu lượt, triển khai ứng dụng du lịch thông minh đạt gần 6.000 lượt tải về. Những hệ thống này đã và đang cung cấp thông tin tổng quan về TP. Cần Thơ, các điểm đến, hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Hòa Hội
