Bổ sung nhiều chức danh mới có quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hàng không

TPO - Để phù hợp với tổ chức bộ máy và thẩm quyền quản lý nhà nước hiện nay, Nghị định số 17/2026 bổ sung nhiều chức danh mới có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Nghị định số 17/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trong đó, Nghị định đã bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong quy định thẩm quyền của lực lượng thanh tra.

Ảnh minh họa.

Theo quy định mới, thanh tra viên Thanh tra Bộ Công an, thanh tra Hàng không Việt Nam trong thời hạn thanh tra có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 10 triệu đồng.

Trong khi đó, Trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an cấp tỉnh trong thời hạn thanh tra có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Hàng không Việt Nam; Chánh Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80 triệu đồng.

Chánh Thanh tra Bộ Công an; Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ Công an thành lập trong thời hạn thanh tra có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các chức danh này còn có quyền tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Công an thành lập trong thời hạn kiểm tra có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng.

Với Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam thành lập trong thời hạn kiểm tra có quyền phạt cảnh cáo và phạt tiền đến 80.000.000 đồng…

Cũng theo Nghị định, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...

Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100 triệu đồng, cùng các chế tài tương tự kể trên.

Nghị định số 17/2026 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.