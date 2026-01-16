Mỹ: 'Đắp chiếu' hàng loạt máy bay Boeing 777

TPO - United Airlines đang phải cho ngừng khai thác và đưa vào lưu kho dài hạn hàng chục máy bay Boeing 777 do các vấn đề kéo dài liên quan đến động cơ Pratt & Whitney PW4000, trong bối cảnh thiếu linh kiện và năng lực bảo dưỡng hạn chế làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động bay.

Theo thông tin từ các nguồn trong ngành, những chiếc Boeing 777 bị ảnh hưởng hiện đảm nhiệm nhiều tuyến bay trọng yếu của United, bao gồm các đường bay mật độ cao và đường dài tới Hawaii, châu Á và châu Âu. Việc tiếp tục phát sinh sự cố động cơ không chỉ gây áp lực lên lịch bay mà còn có nguy cơ khiến hãng đối mặt với các biện pháp hạn chế từ cơ quan quản lý, đặc biệt là quyền bay qua đại dương với thời gian kéo dài.

Hiện United sở hữu 96 máy bay Boeing 777, trong đó có tới 52 chiếc sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW4000-112, chiếm khoảng 54% đội 777 và gần 23% tổng số máy bay thân rộng của hãng. Đây là dòng động cơ được United kế thừa từ trước khi sáp nhập với Continental, và United hiện là hãng hàng không duy nhất tại Mỹ còn khai thác Boeing 777 với loại động cơ này.

Tuổi đời cao của đội bay càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Đội 777-200 của United có tuổi trung bình hơn 27 năm, còn 777-200ER xấp xỉ 25 năm. Trong điều kiện nguồn động cơ dự phòng khan hiếm và năng lực sửa chữa hạn chế, nhiều máy bay dù vẫn đủ điều kiện kỹ thuật buộc phải nằm đất.

United đã bắt đầu đưa một số Boeing 777 dùng động cơ Pratt & Whitney vào lưu kho tại Victorville, California là địa điểm chuyên lưu trữ máy bay dài hạn. Ít nhất một chiếc đã được đưa vào kho trong tháng trước và dự kiến sẽ còn nhiều máy bay khác theo sau nếu tình trạng thiếu động cơ không được cải thiện. Một số nguồn tin cho biết, dù có khả năng xuất hiện giải pháp tạm thời, song nhiều chiếc 777 có thể vẫn phải “đắp chiếu” đến hết mùa hè.

Động cơ PW4000 từng liên quan tới nhiều sự cố nghiêm trọng trong quá khứ, bao gồm các trường hợp gãy cánh quạt do nứt mỏi bên trong, dạng hư hỏng khó phát hiện bằng kiểm tra trực quan. Sau các sự cố lớn vào các năm 2018 và 2021, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành chỉ thị khẩn cấp, yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm tra hình ảnh tiên tiến và lặp lại thường xuyên. Điều này khiến thời gian bảo dưỡng kéo dài, máy bay thường xuyên phải chờ động cơ và không thể quay lại khai thác đúng kế hoạch.

Boeing và Pratt & Whitney hiện đang phối hợp triển khai các thay đổi thiết kế dài hạn cho cả động cơ và khung thân. FAA yêu cầu các cải tiến này phải được hoàn tất trước tháng 3/2028, dù nhà sản xuất và United đã đề nghị gia hạn thêm thời gian. Trong giai đoạn chuyển tiếp, đội bay 777 của United tiếp tục chịu áp lực lớn về vận hành.

Việc thiếu hụt Boeing 777 đang tác động trực tiếp đến mạng đường bay của hãng. United buộc phải thay thế bằng các dòng máy bay thân rộng nhỏ hơn như Boeing 787 hoặc 767, giảm tần suất khai thác, thậm chí hủy một số đường bay không còn phương án phù hợp. Trước đó, hãng từng phải trì hoãn hoặc hủy các tuyến như Washington Dulles - Dakar và Newark - Stockholm do hạn chế về đội bay.

Đáng lo ngại hơn, nếu tỷ lệ tắt động cơ trên không vượt ngưỡng cho phép, United có thể bị FAA hạn chế quyền bay qua đại dương kéo dài, đây là yếu tố then chốt đối với các tuyến xuyên Thái Bình Dương, Hawaii và một phần mạng bay xuyên Đại Tây Dương. Khi đó, các máy bay 777 bị ảnh hưởng sẽ chỉ có thể khai thác trên những tuyến gần sân bay dự bị, làm giảm đáng kể hiệu quả vận hành.

Ngay cả khi các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý được đáp ứng trong tương lai, giới phân tích nhận định United vẫn có thể đối mặt với những ràng buộc kéo dài do tình trạng thiếu động cơ và linh kiện. Điều này đồng nghĩa với việc một phần quan trọng đội bay thân rộng của hãng sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng, kéo theo những thách thức không nhỏ cho kế hoạch khai thác và mở rộng mạng đường bay quốc tế.