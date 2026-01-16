Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Sân bay Đà Nẵng có ga hàng hóa xanh - thông minh, công suất 100.000 tấn/năm

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng. Công trình được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn xanh - thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch trong vận hành, khai thác. Nhà ga hàng hóa mới có công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến đạt vào năm 2030.

Sáng nay (16/1), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới.

tp-dn-nha-ga-3.jpg
Khởi công dự án Nhà ga hàng hóa công suất 100.000 tấn/năm. Ảnh: Thanh Hiền.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 24.600 m², trong đó diện tích nhà ga hơn 14.200 m², gồm: Khu vực khai thác, xếp dỡ hàng hóa, bãi đỗ xe và xử lý môi trường đồng bộ, hiện đại. Tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Công trình được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn xanh - thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch trong vận hành, khai thác. Theo thiết kế, nhà ga hàng hóa mới có công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến đạt vào năm 2030.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện là một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, hạ tầng khai thác hàng hóa hiện hữu, đặc biệt là nhà ga hàng hóa đưa vào vận hành từ năm 2015, đang chịu áp lực quá tải.

Riêng năm 2025, Cảng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách và gần 89.800 chuyến bay; sản lượng hàng hóa đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024 và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới là yêu cầu cấp thiết.

tp-dn-nha-ga-2.jpg
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho hay Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối hàng không, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực.

Trong những năm qua, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không ngừng mở rộng và phát triển khiến hạ tầng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hiện hữu của thành phố trở nên quá tải, không đáp ứng kịp với nhu cầu.

Lãnh đạo Đà Nẵng nhìn nhận việc khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa là quyết định đúng đắn, kịp thời, có tính chiến lược của ACV; phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không Đà Nẵng, tăng công suất vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, nhất là phát triển nhanh các khu thương mại tự do và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, giúp cho Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi logistics khu vực và toàn cầu.

tp-dn-nha-ga-1-3285.jpg
Phối cảnh nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ông Phan Kiều Hưng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - chia sẻ, dự án được triển khai thi công trong 12 tháng, với tiến độ khẩn trương, yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

“Khi đi vào khai thác công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ xuất nhập khẩu, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung”, ông Hưng khẳng định.

Thanh Hiền
#nhà ga hàng hóa #công suất 100.000 tấn/năm #sân bay Đà Nẵng #Phạm Đức Ấn #hàng hông #chuyến bay #logistic

Xem thêm

Cùng chuyên mục