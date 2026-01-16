Sân bay Đà Nẵng có ga hàng hóa xanh - thông minh, công suất 100.000 tấn/năm

TPO - Tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng. Công trình được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn xanh - thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch trong vận hành, khai thác. Nhà ga hàng hóa mới có công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến đạt vào năm 2030.

Sáng nay (16/1), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới.

Khởi công dự án Nhà ga hàng hóa công suất 100.000 tấn/năm. Ảnh: Thanh Hiền.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 24.600 m², trong đó diện tích nhà ga hơn 14.200 m², gồm: Khu vực khai thác, xếp dỡ hàng hóa, bãi đỗ xe và xử lý môi trường đồng bộ, hiện đại. Tổng mức đầu tư hơn 630 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Công trình được định hướng thiết kế theo tiêu chuẩn xanh - thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch trong vận hành, khai thác. Theo thiết kế, nhà ga hàng hóa mới có công suất 100.000 tấn/năm, dự kiến đạt vào năm 2030.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện là một trong ba cảng hàng không lớn nhất cả nước, với sản lượng hành khách và hàng hóa liên tục tăng trưởng. Tuy nhiên, hạ tầng khai thác hàng hóa hiện hữu, đặc biệt là nhà ga hàng hóa đưa vào vận hành từ năm 2015, đang chịu áp lực quá tải.

Riêng năm 2025, Cảng đã phục vụ an toàn 15,1 triệu lượt hành khách và gần 89.800 chuyến bay; sản lượng hàng hóa đạt 41.561 tấn, tăng 21% so với năm 2024 và vượt hơn 2,5 lần công suất thiết kế của nhà ga hàng hóa hiện hữu. Do đó, việc đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa mới là yêu cầu cấp thiết.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho hay Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối hàng không, du lịch, logistics và hội nhập quốc tế của thành phố và khu vực.

Trong những năm qua, vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng không ngừng mở rộng và phát triển khiến hạ tầng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không hiện hữu của thành phố trở nên quá tải, không đáp ứng kịp với nhu cầu.

Lãnh đạo Đà Nẵng nhìn nhận việc khởi công dự án xây dựng Nhà ga hàng hóa là quyết định đúng đắn, kịp thời, có tính chiến lược của ACV; phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng hàng không Đà Nẵng, tăng công suất vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; góp phần đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư, nhất là phát triển nhanh các khu thương mại tự do và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao, giúp cho Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi logistics khu vực và toàn cầu.

Phối cảnh nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Ông Phan Kiều Hưng - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - chia sẻ, dự án được triển khai thi công trong 12 tháng, với tiến độ khẩn trương, yêu cầu cao về chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường.

“Khi đi vào khai thác công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực logistics hàng không, hỗ trợ xuất nhập khẩu, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung”, ông Hưng khẳng định.