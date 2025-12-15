Điều đặc biệt của chuyến bay 'xông đất' Long Thành chiều nay

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng sẽ cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 15h40 hôm nay (15/12).

Sân bay Long Thành trước thời điểm đón chuyến bay kỹ thuật. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về sân bay Long Thành khi chiều nay, "siêu" cảng hàng không lớn nhất cả nước sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối các điều kiện khai thác, chuẩn bị cho chuyến bay chính thức dự kiến hạ cánh vào ngày 19/12.

Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết người cầm lái chuyến bay đặc biệt này của Vietnam Airlines là cơ trưởng Trần Tuấn Hưng. Ngoài ra, tổ bay còn có cơ phó Nguyễn Anh Tài và phi công quan sát Trần Trung Dũng.

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h và hạ cánh xuống Long Thành lúc 15h40 cùng ngày. Sau đó, chuyến bay lượt về mang số hiệu VN5002 sẽ rời Long Thành lúc 18h00 và quay về Tân Sơn Nhất lúc 18h40 cùng ngày.

Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863, có tuổi đời hơn 10 năm. Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines là dòng máy bay thân rộng tầm xa, được hãng đưa vào khai thác từ năm 2019, chủ yếu phục vụ các đường bay quốc tế dài như châu Âu, Australia và Đông Bắc Á.

Máy bay có sức chở khoảng 290 hành khách, tầm bay hơn 14.000 km, được trang bị động cơ GEnx, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tối ưu chi phí khai thác so với thế hệ thân rộng cũ.

Chuyến bay kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ; cũng như sự phối hợp của các lực lượng điều hành bay tại Long Thành.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, an ninh trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Hành trình thử nghiệm sẽ được Vietnam Airlines khai thác theo các đường bay tiêu chuẩn được phê duyệt cho hoạt động kỹ thuật, gồm các đường L637, L643, M768, W1 và N500 cho cả hai chiều bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Hiệu lực phép bay được duy trì trong khung thời gian linh hoạt -12/+24 giờ để bảo đảm điều kiện tổ chức bay thuận lợi.

Sau chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12. Trong ngày này, 3 tàu bay của Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài, lần lượt hạ cánh tại Long Thành và sau đó quay trở lại Hà Nội.

Một số hình ảnh của sân bay Long Thành trước thời điểm đón chuyến bay đầu tiên:

Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, trong đó có nhà ga hành khách - được ví như "trái tim", và đài kiểm soát không lưu - "bộ óc" của sân bay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80 MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Quỳnh Danh.

