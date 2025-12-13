Khách Việt ghé Vạn Lý Trường Thành ngắm lá vàng lá đỏ, xuống núi bằng cách lạ

Chị Vũ Minh Điệp (TPHCM) gần đây có chuyến du lịch Bắc Kinh (Trung Quốc) kéo dài 9 ngày, ghé thăm nhiều điểm ngắm lá vàng, lá đỏ đẹp mắt.

Một trong những địa điểm để lại cho chị ấn tượng mạnh mẽ là Mộ Điền Dục (Mutianyu Great Wall) - nơi được đánh giá là đoạn đẹp nhất ở Vạn Lý Trường Thành, hút khách tham quan.

Trường thành Mộ Điền Dục là địa điểm check-in nổi tiếng ở Vạn Lý Trường Thành, từng được UNESCO công nhận Di sản Thế giới.

Nơi đây có cảnh sắc thay đổi theo mùa, mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng nhưng mùa thu được xem là thời điểm lý tưởng nhất để du khách khám phá.

Chị Điệp trải nghiệm máng trượt thú vị ở Vạn Lý Trường Thành.

Một trong những trải nghiệm chị Điệp thấy đáng nhớ nhất khi tới đây chính là chơi máng trượt từ trên đỉnh xuống đất.

Đây là cách xuống núi được nhiều du khách lựa chọn thay vì dùng ghế hoặc cáp treo, nhất là với người thích những trải nghiệm mới lạ kèm chút mạo hiểm.

Theo chị Điệp, máng trượt này có tổng chiều dài hơn 1,5km, là một trong những đường trượt dài nhất tại Trung Quốc. Đường trượt được thiết kế với nhiều khúc cua, uốn lượn theo địa hình sườn núi.

Du khách sẽ sử dụng xe trượt (xe đơn hoặc xe đôi) được trang bị cần điều khiển thủ công nằm chính giữa, trượt từ tháp canh số 6 tới điểm kết thúc tại khu vực gần lối ra.

Khách Việt ghé Vạn Lý Trường Thành ngắm lá vàng lá đỏ, xuống núi bằng cách trượt máng.

Nữ du khách đến từ TPHCM cho hay, cơ chế vận hành loại xe trượt này khá đơn giản: Đẩy cần về phía trước để tăng tốc (thường được giới hạn tốc độ tối đa khoảng 30 km/h) và kéo cần về phía sau để phanh.

"Vào mùa thu, vừa trượt máng vừa ngắm khung cảnh rừng núi tràn ngập lá vàng, lá đỏ, mình cảm thấy rất phấn khích, như đang bay.

Thậm chí, dù trời lạnh, cóng cả hai tay nhưng mình hoàn toàn thích thú vì được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như tranh. Đây là dịch vụ rất đáng thử nếu ghé thăm Vạn Lý Trường Thành thời điểm này”, chị chia sẻ.

Nếu sử dụng máng trượt, du khách chỉ tốn khoảng 5-10 phút (tùy tốc độ) để di chuyển xuống núi.

Chị Điệp cũng tiết lộ, máng trượt ở Mộ Điền Dục được thiết kế để khách tham quan phổ thông cũng có thể sử dụng với hướng dẫn an toàn rõ ràng và kiểm soát tốc độ bằng tay cầm (đẩy để tăng tốc và kéo để giảm tốc).

Du khách chưa có kinh nghiệm vẫn có thể trải nghiệm trò chơi này, chỉ cần đủ sức khỏe và tuân thủ các quy định, hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

“Người chơi hoàn toàn chủ động kiểm soát tốc độ khi ngồi máng trượt. Tuy nhiên, để có trải nghiệm trọn vẹn và thú vị, du khách cần ngồi đúng vị trí khi trượt, giữ chắc tay cầm, tránh nghiêng người ra ngoài hay dừng giữa đường.

Đồng thời, khi vào khúc cua, bạn nên 'ngả về phía trong đường cong' để giảm rủi ro và chú ý giữ khoảng cách an toàn ít nhất 20m so với xe trượt phía trước”, nữ du khách nói thêm.

Gần cuối đường trượt có dịch vụ chụp ảnh kỷ niệm mất phí, du khách có thể lấy hoặc không.

Để trải nghiệm trượt máng ở Mộ Điền Dục, du khách sẽ mua vé lẻ với giá 100 NDT (370.000 đồng) hoặc vé 2 chiều (lên bằng ghế treo, xuống bằng máng) có giá 140 NDT (khoảng 520.000 đồng).

Ngoài ra, du khách tới đây cũng phải mua cả vé tham quan, giá 40 NDT (150.000 đồng).

Chị Điệp mua combo gồm cả vé xe buýt tới Vạn Lý Trường Thành, vé tham quan, vé lên bằng ghế treo và xuống máng trượt với tổng chi phí hết 250 NDT (khoảng 930.000 đồng).

Du khách có thể phải xếp hàng chờ trượt khá lâu nếu ghé thăm vào mùa/khung giờ cao điểm.

Theo kinh nghiệm của chị, du khách nếu có dự định tới đây trải nghiệm nên mua vé trước trên các nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến uy tín như Klook, GetYourGuide… hoặc mua vé trực tiếp ở Vạn Lý Trường Thành.

Vào dịp cao điểm như mùa thu, lượng khách rất đông nên thời gian chờ đợi để trượt máng khá lâu, có thể tốn cả tiếng. Vì thế, bạn nên sắp xếp và lựa chọn khung giờ trải nghiệm hợp lý, tránh tầm 12h hoặc cuối giờ chiều, 16h-17h.

“Bạn cũng lưu ý kiểm tra thời tiết trước khi lên đường vì nếu trời mưa to, đường trơn, máng trượt sẽ dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Trẻ em dưới 10 tuổi phải ngồi cùng người lớn, người cao tuổi (trên 60) hoặc người có bệnh về tim mạch nên hạn chế tham gia. Giờ hoạt động máng trượt là từ 8h đến 18h (mùa cao điểm) và 8h30 đến 16h40 mùa thấp điểm.

Nếu đông người trên máng, khách có thể bị kẹt, trượt chậm và mất đi cảm giác mạo hiểm”, chị Điệp chia sẻ.