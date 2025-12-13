Cần Thơ Chi hơn 190 tỷ đồng 'sửa gấp' công viên Bến Ninh Kiều

TPO - UBND phường Ninh Kiều được giao lập hồ sơ dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo các hạng mục bị lún, hư hỏng tại công viên Bến Ninh Kiều để kịp phục vụ các lễ hội và dịp Tết Nguyên đán 2026.

UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập lại trật tự xây dựng tại một số công trình trên địa bàn, trong đó có công viên Bến Ninh Kiều. Theo đó, UBND phường Ninh Kiều được giao làm chủ đầu tư, lập hồ sơ dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo các hạng mục bị sụp lún, hư hỏng, chỉnh trang công viên Bến Ninh Kiều. Hồ sơ được gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để kịp thời phục vụ các lễ hội và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phố đi bộ tại công viên Bến Ninh Kiều.

Trước đó, UBND phường Ninh Kiều đã có báo cáo về dự án cải tạo công viên và kè Bến Ninh Kiều do quận Ninh Kiều trước đây lập nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, du lịch.

Dự án có các hạng mục như cải tạo công viên, trong đó tập trung nâng nền chống ngập, lát đá, trồng bổ sung cây xanh, xây dựng thêm nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, bố trí nhà xe; xây dựng kè chống sạt lở, đồng bộ hệ thống thoát nước; xây mới các cầu tàu du lịch...

Với tổng mức đầu tư khái toán của dự án hơn 190 tỷ đồng, phường Ninh Kiều kiến nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

UBND phường Ninh Kiều cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án cảng khách Cần Thơ tại vị trí bến phà Cần Thơ cũ, nhằm di dời các bến thủy nội địa tại khu vực Bến Ninh Kiều, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan và môi trường đô thị.

Công viên Bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm thành phố, bên sông Cần Thơ, gắn kết trực tiếp với phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ, hệ thống bến tàu du lịch... Nơi đây có các bến tàu du lịch, nhà tròn, nhà vuông, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, đa phần các hạng mục này đã xuống cấp, hoạt động vận hành do nhiều đơn vị tham gia nhưng thiếu một đầu mối thống nhất, quản lý hạn chế.

Đặc biệt, hằng năm vào thời điểm triều cường (tháng 9-11), khu vực Bến Ninh Kiều thường xuyên bị ngập sâu trong nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ô nhiễm môi trường, làm gia tăng mức độ xuống cấp của công viên.