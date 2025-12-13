Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Cần Thơ

Chi hơn 190 tỷ đồng 'sửa gấp' công viên Bến Ninh Kiều

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Ninh Kiều được giao lập hồ sơ dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo các hạng mục bị lún, hư hỏng tại công viên Bến Ninh Kiều để kịp phục vụ các lễ hội và dịp Tết Nguyên đán 2026.

UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập lại trật tự xây dựng tại một số công trình trên địa bàn, trong đó có công viên Bến Ninh Kiều. Theo đó, UBND phường Ninh Kiều được giao làm chủ đầu tư, lập hồ sơ dự toán kinh phí sửa chữa, cải tạo các hạng mục bị sụp lún, hư hỏng, chỉnh trang công viên Bến Ninh Kiều. Hồ sơ được gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để kịp thời phục vụ các lễ hội và dịp Tết Nguyên đán 2026.

tp-nk.jpg
Phố đi bộ tại công viên Bến Ninh Kiều.

Trước đó, UBND phường Ninh Kiều đã có báo cáo về dự án cải tạo công viên và kè Bến Ninh Kiều do quận Ninh Kiều trước đây lập nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, du lịch.

Dự án có các hạng mục như cải tạo công viên, trong đó tập trung nâng nền chống ngập, lát đá, trồng bổ sung cây xanh, xây dựng thêm nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, bố trí nhà xe; xây dựng kè chống sạt lở, đồng bộ hệ thống thoát nước; xây mới các cầu tàu du lịch...

Với tổng mức đầu tư khái toán của dự án hơn 190 tỷ đồng, phường Ninh Kiều kiến nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

UBND phường Ninh Kiều cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án cảng khách Cần Thơ tại vị trí bến phà Cần Thơ cũ, nhằm di dời các bến thủy nội địa tại khu vực Bến Ninh Kiều, góp phần lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, cảnh quan và môi trường đô thị.

Công viên Bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm thành phố, bên sông Cần Thơ, gắn kết trực tiếp với phố đi bộ, chợ cổ, chợ đêm, Tượng đài Bác Hồ, hệ thống bến tàu du lịch... Nơi đây có các bến tàu du lịch, nhà tròn, nhà vuông, bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, đa phần các hạng mục này đã xuống cấp, hoạt động vận hành do nhiều đơn vị tham gia nhưng thiếu một đầu mối thống nhất, quản lý hạn chế.

Đặc biệt, hằng năm vào thời điểm triều cường (tháng 9-11), khu vực Bến Ninh Kiều thường xuyên bị ngập sâu trong nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến nền lát, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ô nhiễm môi trường, làm gia tăng mức độ xuống cấp của công viên.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #Bến Ninh Kiều #sửa chữa #đô thị #lễ hội #Tết Nguyên đán

Xem thêm

Cùng chuyên mục