Lý do 28 máy bay Việt Nam không thể cất cánh

TPO - Tình trạng khan hiếm động cơ toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến các hãng hàng không Việt Nam với 13% đội bay thương mại phải dừng khai thác. Cơ quan quản lý cho biết áp lực đang dần giảm khi tiến độ khắc phục được đẩy nhanh.

Trong bối cảnh thị trường hàng không dần phục hồi mạnh mẽ, các hãng bay Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới và gia tăng sản lượng vận chuyển. Hiện toàn ngành duy trì gần 50 đường bay nội địa cùng 113 đường bay quốc tế, kết nối Hà Nội, TPHCM với 20 sân bay trong nước và 24 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), đội bay Việt Nam vẫn đối mặt tình trạng thiếu động cơ, khiến 28 máy bay phải tạm dừng khai thác. Số máy bay nằm sân gồm 24 chiếc A321neo, 3 chiếc A350 và một A320ceo, tương đương hơn 13% tổng đội tàu bay thương mại. Dù vậy, con số này đã giảm 5 máy bay so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy áp lực dần được tháo gỡ.

Tính đến ngày 11/12 Việt Nam có 262 máy bay đăng ký quốc tịch, tăng 13 chiếc so với năm trước. Trong đó, 213 máy bay phục vụ hoạt động khai thác thương mại, còn lại là máy bay thuộc hàng không chung và trực thăng. Sự gia tăng về số lượng cho thấy nhu cầu mở rộng quy mô đội bay đang tiếp tục diễn ra, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo tăng cao trong giai đoạn hậu phục hồi.

Do thiếu động cơ, đến hiện tại 28 máy bay của Việt Nam vẫn phải tạm ngừng bay. Ảnh minh họa: NIA.

Cùng với việc củng cố đội máy bay, mạng bay quốc tế và nội địa cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Hiện các hãng hàng không của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đang duy trì 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam, góp phần mở rộng sự kết nối và thúc đẩy du lịch cũng như giao thương.

Về sản lượng vận chuyển, thống kê của Cục HKVN cho thấy lượng khách quốc tế qua đường hàng không đạt 46,9 triệu lượt từ đầu năm đến nay, tăng hơn 13% so với năm 2024. Trong nhóm này, các hãng bay Việt Nam đã vận chuyển 19,4 triệu lượt khách, tăng hơn 5% và chiếm hơn 41% thị phần.

Thị trường nội địa cũng duy trì đà phục hồi với 36,6 triệu lượt khách, tăng 7,5% so với năm trước. Năm nay, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, với sản lượng vận chuyển hành khách tăng gần 7% và hàng hóa tăng gần 5% so với năm 2024.

Năm 2026, cơ quan quản lý ngành hàng không đặt mục tiêu đầy tham vọng: Vận chuyển 95 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 13% và 15% so với năm 2025. Những con số này phản ánh kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường, khi nhu cầu đi lại và giao thương quốc tế tiếp tục mở rộng.

Trước đó, từ ngày 28/11 đến trước 6h59 ngày 30/11, các hãng hàng không Việt Nam đã hoàn tất cập nhật phần mềm và phần cứng cho 81 trong số 169 máy bay A320/A321 theo yêu cầu của Airbus và Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA), bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra bình thường.

Yêu cầu kỹ thuật khẩn cấp được Airbus phát đi đêm 28/11, kèm chỉ lệnh EAD 2025-0268-E của EASA, yêu cầu toàn bộ dòng A319/A320/A321 trên thế giới nhanh chóng thay thế thiết bị hoặc cập nhật hệ thống điều khiển bay ELAC - bộ phận quan trọng trong việc kiểm soát độ cao và hướng bay. Thời hạn hoàn thành là trước 6h59 ngày 30/11.