Cục trưởng Hàng không thông tin về thực thi lệnh khẩn với máy bay Airbus

Lộc Liên
TPO - Các hãng hàng không Việt Nam đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn tất Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) do Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) ban hành đối với dòng máy bay Airbus 320/321, với cam kết hoàn thành sớm hơn thời hạn 6h59 ngày 30/11.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), ngay sau khi EASA và Airbus phát đi yêu cầu cập nhật phần mềm và kiểm tra kỹ thuật khẩn cấp, các hãng đã lập tức triển khai kế hoạch ứng phó. Dù số lượng máy bay thuộc diện ảnh hưởng rất lớn, quá trình thực hiện vẫn diễn ra nhanh chóng nhờ sự chủ động của các hãng trong việc chuẩn bị nguồn lực, nhân sự và thiết bị kỹ thuật.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - nhấn mạnh tinh thần làm việc quyết liệt của các hãng, khi ngay lập tức kích hoạt quy trình kiểm tra sau điện cảnh báo khẩn (AOT) của Airbus.

Các hãng đã xây dựng phương án điều chỉnh lịch bay khoa học, bố trí thời gian dừng tàu hợp lý để vừa duy trì khai thác, vừa bảo đảm tiến độ cập nhật theo đúng yêu cầu của EASA. Cùng với đó là việc thông tin kịp thời tới hành khách và áp dụng chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng.

image-1.jpg
Các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành lệnh khẩn với máy bay Airbus trước hạn. Ảnh: NIA.

“Một điểm đáng chú ý là tinh thần đoàn kết, phối hợp chia sẻ nguồn lực giữa các hãng. Dù một số chuyến bay buộc phải điều chỉnh vì yếu tố bất khả kháng, nhưng Cục Hàng không Việt Nam và các hãng trân trọng sự cảm thông, đồng hành của hành khách trong giai đoạn này”, Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết.

Vietnam Airlines nằm trong nhóm đơn vị triển khai sớm nhất. Hãng cho biết đã kích hoạt các quy trình kỹ thuật ngay trong đêm 28/11, tiến hành cập nhật phần mềm liên tục tại các cơ sở bảo dưỡng ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Với sự hỗ trợ trực tiếp từ Airbus về phần mềm, công cụ và hướng dẫn kỹ thuật, thời gian cập nhật mỗi máy bay được rút gọn còn khoảng một giờ. Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ đội bay được yêu cầu trước hạn.

Ngày 29/11, Cục HKVN tiếp tục yêu cầu các hãng rà soát lịch khai thác, điều chỉnh kế hoạch bay phù hợp với tiến độ thực hiện EAD, qua đó giảm tối đa ảnh hưởng tới hành khách. Các hãng phải chủ động thông báo thay đổi lịch bay qua mọi kênh, đồng thời hỗ trợ khách đổi hành trình, hoàn vé hoặc chuyển sang chuyến gần nhất mà không thu phí.

Nhà chức trách cũng yêu cầu các hãng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển khi xảy ra chậm, hủy chuyến, đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực kỹ thuật để đảm bảo tiến độ xử lý EAD đúng theo yêu cầu của EASA và Airbus.

Với sự vào cuộc khẩn trương của toàn ngành, Việt Nam kỳ vọng hoàn tất toàn bộ các hạng mục cập nhật trước hạn, tiếp tục duy trì hoạt động khai thác an toàn, tin cậy cho hành khách trong giai đoạn cao điểm cuối năm...

Lộc Liên
#hãng hàng không #Airbus #EASA #An toàn hàng không #Vietnam Airlines #cập nhật phần mềm #quản lý bay

