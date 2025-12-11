Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Nữ tiếp viên tiết lộ điều không ngờ trên máy bay dịp Giáng sinh

Hồng Nhung

TPO - Mùa Giáng sinh luôn là thời điểm đặc biệt với nhiều người, nhưng với các tiếp viên hàng không, không khí lễ hội trên bầu trời còn mang những sắc thái bất ngờ hơn.

Noelle là tiếp viên 25 tuổi với 4 năm kinh nghiệm, đã chia sẻ những câu chuyện hài hước và đôi khi “táo bạo” mà cô gặp phải trong những chuyến bay cuối năm.

Noelle hiện sở hữu 557.000 người theo dõi trên Instagram (@flyingnoelle). Cô nói rằng công việc tiếp viên không chỉ mang đến cơ hội khám phá thế giới, mà còn là nơi cô tạo dựng những kết nối thú vị với hành khách. Cô từng thừa nhận: “Mình xem các chuyến bay như Tinder cá nhân của mình”.

Theo Noelle, một trong những trải nghiệm khó quên là từ một hành khách thường xuyên bay cùng cô trên hạng thương gia. Anh này đã từng trò chuyện với cô trên mạng xã hội OnlyFans nhưng khá ngại khi gặp trực tiếp. Trong một chuyến bay gần đây, anh quyết định tiết lộ danh tính và tặng cô một hộp quà chứa sô-cô-la. “Mình hơi sốc, nhưng vẫn cố gắng giữ sự chuyên nghiệp”, Noelle chia sẻ.

tiep-vien.jpg
Đối với các tiếp viên hàng không, không khí lễ hội trên bầu trời còn mang những sắc thái bất ngờ hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều hành khách còn để lại những mẩu giấy “thử vận may”. Một người đàn ông từng nói rằng anh muốn làm một lịch đếm ngược Giáng sinh với các tiếp viên và nhất định cần Noelle làm “món quà tháng 12”.

Năm ngoái, một hành khách khác còn xin lấy đôi tất của cô sau chuyến bay vì “cảm thấy cô đơn” và cho rằng đó sẽ là “món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất”.

Năm nay, Noelle sẽ dành nhiều thời gian hơn cho công việc, sau khi vừa chia tay vị hôn phu. Tuy vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Nhiều người đi du lịch một mình vào Giáng sinh hoặc đơn giản là ở một mình. Nhưng chúng tôi - các tiếp viên luôn cố gắng tạo niềm vui và mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho hành khách”.

Cô kể, các chuyến bay dịp lễ năm nay vẫn tràn ngập không khí vui tươi: Hành khách cùng hát, nhận sô-cô-la, đôi khi những hành động nhỏ như một cậu bé tặng bánh quy Giáng sinh tự làm đã khiến cô xúc động.

Noelle lớn lên giữa Pháp và San Diego, Mỹ, cho biết hành khách thường tinh nghịch hơn trong dịp lễ. Nhiều câu đùa cô nghe đi nghe lại: “Mình có thể làm ông già Noel của bạn trong chuyến bay tối nay không?” hay “ông già Noel đã thử câu lạc bộ mile-high chưa?” Một hành khách còn mặc nguyên trang phục ông già Noel và mời cô ngồi lên lòng anh. Tuy nhiên, Noelle nhấn mạnh tất cả đều trong tinh thần vui vẻ, và cô vẫn háo hức với những chuyến bay lễ hội cuối tháng này.

Với Noelle, Giáng sinh trên bầu trời là sự pha trộn giữa niềm vui, bất ngờ và đôi khi có chút táo bạo. Nhưng hơn hết, cô và đồng nghiệp vẫn giữ được truyền thống đặc biệt của riêng mình đó là mang đến những trải nghiệm khó quên cho hành khách, bất kể mùa lễ hội có “tinh nghịch” đến đâu.

Hồng Nhung
The Sun
#giáng sinh trên máy bay #trải nghiệm máy bay #lễ hội #hành khách trên máy bay

