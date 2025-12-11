Anh: 'Trình làng' taxi bay sang trọng, hành trình 1 tiếng chỉ còn 11 phút

TPO - Trong tương lai gần, cư dân các thành phố lớn tại Anh có thể bay đến nơi chỉ trong vài phút thay vì mất cả giờ đồng hồ trên đường.

Vertical Aerospace - hãng chế tạo máy bay có trụ sở tại Bristol - vừa "trình làng" mẫu taxi bay điện Valo, dự kiến sẽ bắt đầu cất cánh thương mại chỉ trong hơn 2 năm tới.

Valo là chiếc taxi bay sang trọng, được thiết kế cho giới thượng lưu và người nổi tiếng muốn “né” tắc đường. Với khả năng bay tối đa 100 dặm và tốc độ 150 mph (khoảng 241 km/h), mẫu máy bay này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa giao thông đô thị.

Mẫu Valo mới nhất có khoang hành khách cao cấp cho 4 người, với cửa sổ toàn cảnh và thiết kế linh hoạt có thể mở rộng lên sáu chỗ ngồi. Không gian chứa đồ rộng rãi với 6 hành lý xách tay và sáu kiện hành lý ký gửi, hướng đến những khách hàng muốn rời sân bay hoặc trung tâm thành phố nhanh chóng và tiện lợi.

Valo được phát triển dựa trên thành công của nguyên mẫu VX4, và các lãnh đạo Vertical Aerospace khẳng định taxi bay của họ có thể rút ngắn hành trình lái xe một giờ xuống chỉ còn 11 phút.

Đây cũng là nỗ lực đưa Anh trở lại bản đồ chế tạo máy bay thương mại sau hơn 3 thập kỷ. Theo báo cáo, Vertical Aerospace dự kiến tạo ra hơn 2.000 việc làm có tay nghề cao và đóng góp 3 tỷ bảng Anh mỗi năm vào nền kinh tế Anh vào năm 2035.

Sáng kiến này không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân. Các lãnh đạo công ty hy vọng Valo còn có thể hỗ trợ các dịch vụ y tế khẩn cấp, vận chuyển hàng hóa và cả các nhiệm vụ quốc phòng trong tương lai.

Tại buổi ra mắt mô hình thực tế của Valo ở Canary Wharf, London, chương trình do MC Claudia Winkleman dẫn dắt, Giám đốc Vertical Aerospace Stuart Simpson nhấn mạnh: “Valo là chiếc máy bay biến chuyến bay điện thành hiện thực thương mại sạch, êm, nhanh và được thiết kế để phục vụ hàng ngày. Đây đánh dấu một kỷ nguyên mới trong giao thông, kết nối con người chỉ trong vài phút, thay vì vài giờ”.

Hiện Vertical Aerospace đang tiến gần đến việc thử nghiệm cất cánh theo phương thẳng đứng và di chuyển tiến về phía trước. Họ cũng đang trong quá trình xin chứng nhận an toàn cấp hàng không quan trọng, dự kiến hoàn tất vào năm 2028, trước khi Valo được đưa vào sử dụng rộng rãi cho công chúng.

Nếu thành công, Valo không chỉ thay đổi cách con người di chuyển trong thành phố mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng không thương mại tại Anh.