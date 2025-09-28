Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ý:

An ninh áp giải một hành khách rời máy bay khẩn cấp

Hồng Nhung

TPO - Một chuyến bay của EasyJet từ Manchester, Anh đến Corfu, Hy Lạp đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Milan, Ý sau khi một hành khách có hành vi gây rối trên máy bay.

Theo đoạn video do hành khách ghi lại, một người đàn ông có hành vi mất kiểm soát đã bị cảnh sát Ý áp giải và kéo ra khỏi máy bay. Khi người này bị đưa đi, nhiều hành khách đồng loạt vỗ tay, reo hò và cảm ơn lực lượng chức năng.

Sau đó, một phụ nữ mang theo chai vodka cũng bị đưa xuống, dù không xuất hiện trong đoạn clip.

Khoảnh khắc người đàn ông say rượu bị lôi khỏi máy bay sau khi cố mở cửa giữa không trung.

Những hành khách trên chuyến bay cho biết, người đàn ông bắt đầu gây rối từ giữa hành trình. Ông ta liên tục lảo đảo, ngồi không yên, buộc một tiếp viên phải túc trực bên cạnh để giữ trật tự. Tình hình căng thẳng đến mức cơ trưởng phải thông báo hạ cánh khẩn cấp vì “hành vi gây rối và sự cố trên máy bay”.

Khi hạ cánh xuống Milan, cảnh sát mất hơn nửa giờ để khống chế người đàn ông. Một nhân chứng kể lại: “Ông ta bị quật xuống sàn và kéo đi. Khi đưa xuống cầu thang, ông ta chống cự, bám chặt lan can, buộc cảnh sát phải dùng còng tay”.

bat.png
Những du khách khác cảm ơn cảnh sát khi người đàn ông rời đi.

Chiếc máy bay phải dừng lại khoảng 90 phút tại sân bay Milan trước khi tiếp tục hành trình tới Hy Lạp.

Đại diện EasyJet xác nhận sự việc xảy ra trên chuyến bay EZY2061 ngày 24/9, đồng thời khẳng định phi hành đoàn đã hành động đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách. “Chúng tôi không dung thứ bất kỳ hành vi gây rối nào trên máy bay. An toàn và sự an tâm của khách hàng cùng phi hành đoàn luôn là ưu tiên cao nhất của EasyJet”, phát ngôn viên hãng nhấn mạnh.

Hồng Nhung
The Sun
