Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện Chính phủ vẫn chưa ban hành lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng căn cứ vào các năm trước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể kéo dài 9 ngày nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi.

Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

dao-no-bung-12-5580-7340.jpg
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể kéo dài 9 ngày.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Nguyên đán 2026 sẽ rơi vào 5 ngày như sau: Thứ hai, ngày 16/2/2026 dương lịch (29 Tết); Thứ ba, ngày 17/2/2026 dương lịch (mùng 1 Tết); thứ tư, ngày 18/2/2026 dương lịch (mùng 2 Tết); thứ năm, ngày 19/2/2026 dương lịch (mùng 3 Tết); thứ sáu, ngày 20/2/2026 dương lịch (mùng 4 Tết).

Như vậy, trước và sau 5 ngày nghỉ chính thức sẽ là ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Do đó, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi, người lao động có khả năng được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, 14/2/2026 (tứ 27/12 âm lịch năm Ất Tỵ) đến hết ngày Chủ nhật, 22/2/2026 (mùng 6/1 âm lịch năm Bính Ngọ).

Đây chỉ là lịch dự kiến, người lao động và doanh nghiệp cần chờ văn bản chính thức từ Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết năm 2026 để lên kế hoạch cụ thể.

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Một trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết 2026 tới 30 ngày

Theo quyết định ban hành tiến độ năm học 2025-2026 của Trường Đại học Công thương TPHCM, trường này sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần. Cụ thể, sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 8/3/2026 (từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 21/1/2026 âm lịch). Trước kỳ nghỉ chính thức là Thứ 7, Chủ nhật nên lịch nghỉ Tết của trường này tròn 30 ngày.

Phan Thiên
#Tết Nguyên đán #Tết Âm lịch #Tết dương lịch #nghỉ Tết #công chức #người lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục