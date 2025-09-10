Xôn xao thông tin Tết Dương lịch 2026 được nghỉ 4 ngày

TPO - Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày). Như vậy, Tết Dương lịch năm 2026, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày theo quy định.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin Tết Dương lịch 2026 có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp gây xôn xao.

Theo tìm hiểu của PV, Bộ luật Lao động 2019 quy định, trong năm người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết Dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Nếu có ngày nghỉ lễ, tết nào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì người lao động sẽ được nghỉ bù để đảm bảo có 11 ngày nghỉ lễ, Tết.

Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ Năm (ngày 1/1), người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.