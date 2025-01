Bến xe Hà Nội vắng vẻ trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch

Sáng 1/1, thông tin về lượng khách tại bến xe Giáp Bát trong thời gian "cao điểm" nghỉ Tết Dương lịch 2025 tại bến xe Giáp Bát, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, lượng xe xuất bến chỉ bằng ngày thường và chưa đạt công suất theo biểu đồ hoạt động.

Cụ thể ông Hà cho biết, ngày 31/12/2024 (hôm qua) bến xe có 696 lượt xe xuất bến, bằng 70% công suất, trong sáng nay (đến 10h) có 235 xe xuất bến.

Nêu lý do bến xe vắng khách, ông Hà cho biết, do lịch nghỉ Tết Dương lịch chỉ có 1 ngày nên người dân hạn chế di chuyển, cùng với đó do hiện các loại hình vận tải khách phát triển nhiều, trong đó có xe hợp đồng, ghép chuyến sẵn sàng "lách luật" để đến tận nhà hành khách đón nên ảnh hưởng đến lượng người ra bến xe mua vé được Nhà nước đảm bảo quyền lợi khi di chuyển trên đường.