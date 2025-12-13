Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp'

Dương Triều Dương Triều

TPO - Những ngày đầu đông, hoa dã quỳ nở rộ tại nhiều khu vực của Cao Bằng, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên các sườn núi và những con đường liên bản. Hạ Lang, Quảng Uyên và làng rèn Phúc Sen là những điểm có hoa nở đẹp nhất trong thời điểm này.

tp-hoa-da-quyz7310123825503-ae839a619fa77e91a153b090117c01eb.jpg
Tại xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang, sắc vàng dã quỳ phủ kín các đồi thấp và khoảnh đất ven đường. Buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, hoa ánh lên sắc vàng tươi nổi bật giữa nền núi đá và những ngôi nhà nhỏ nép mình bên chân đồi. Sự yên tĩnh, nguyên sơ của vùng biên khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích.
tp-hoa-da-quyz7309951649210-56b25d277bea4e843b7d0d6267e4732e.jpg
Anh Nguyễn Minh Phương (du khách từ Hà Nội) cho biết dành nhiều thời gian đi bộ quanh xóm để ghi lại khoảnh khắc mùa hoa: “Hoa ở Hạ Lang không kéo dài thành thảm lớn như ở một số nơi khác, nhưng màu sắc rất rực và cảnh quan xung quanh đẹp. Vắng khách nên chụp ảnh khá dễ dàng, cảm giác như đang đi trong một không gian riêng của mùa vàng”.
tp-hoa-da-quyz7310113719394-becdcfb7d38fcdb6fc135dcdd4c968b8.jpg
Tại xã Quảng Uyên và khu vực làng rèn Phúc Sen ở xã Uyên Hòa, dã quỳ cũng nở rộ dọc các con đường liên bản. Hoa xen giữa những mái nhà, vách đá và các lò rèn truyền thống tạo nên điểm nhấn đặc trưng của vùng cao.
tp-hoa-da-quyz7309951641807-601271d24050f14038aa353f280a054b.jpg
Chị Bùi Hoàng Ly Ly (du khách từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng thấy dã quỳ ở nhiều nơi, nhưng ở Phúc Sen hoa kết hợp cùng không gian làng rèn khiến cảnh rất lạ. Đứng bất kỳ góc nào cũng có ảnh đẹp”.
tp-hoa-da-quyz7310113572630-5cd94e161eaff78778e46768f662589f.jpg
tp-hoa-da-quyz7310113587476-e89a9fe01ed0993bb16d6f69e6209c92.jpg
tp-hoa-da-quyz7310113594191-3ecc180eed0e29c8ffefd3d285f3c5bf.jpg
Theo ghi nhận, hoa năm nay nở sớm và đồng loạt, kéo dài từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Thời tiết ít mưa, nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh.
tp-hoa-da-quyz7309951653226-ac6241153944cfcafc0607b68f000511.jpg
Ngoài ngắm hoa, du khách có thể kết hợp hành trình khám phá thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen hoặc các phiên chợ vùng cao.
tp-hoa-da-quyz7309975803063-26995cdf09bf3897521cd4486696e764.jpg
tp-hoa-da-quyz7309975872424-0e83a2e05ab5b17b5de553e4219f21b1.jpg
Mùa dã quỳ cũng trùng với thời điểm Cao Bằng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch cuối năm.
tp-hoa-da-quyz7309951558984-ec5ddeab380342ec4bcbe7a5edbf289b.jpg
Du khách Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội) nhận xét: “Hoa nở dọc đường đi, nhiều đoạn vàng rực rất đẹp. Cảnh ở Cao Bằng còn hoang sơ, không bị thương mại hóa nên mang lại trải nghiệm thú vị”.
tp-hoa-da-quyz7309975849883-613be2034d3c143cfb4945aee48e313c.jpg
tp-hoa-da-quyz7309975798198-b75f5ccf9ffb5bff80d5839dc24c6f00.jpg
tp-hoa-da-quyz7309975965846-845f9251ce1379f578a76d05941d3914.jpg
Mùa dã quỳ chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Những ngày này, các nhóm bạn trẻ, phượt thủ và người yêu nhiếp ảnh từ Hà Nội đang đổ về Cao Bằng để ghi lại sắc vàng đặc trưng của vùng biên.
Dương Triều Dương Triều
#Cao Bằng #hoa dã quỳ #du lịch #mùa vàng #biên giới #thác Bản Giốc #phượt

Xem thêm

Cùng chuyên mục