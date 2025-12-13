Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp'

TPO - Những ngày đầu đông, hoa dã quỳ nở rộ tại nhiều khu vực của Cao Bằng, tạo nên khung cảnh rực rỡ trên các sườn núi và những con đường liên bản. Hạ Lang, Quảng Uyên và làng rèn Phúc Sen là những điểm có hoa nở đẹp nhất trong thời điểm này.
Theo ghi nhận, hoa năm nay nở sớm và đồng loạt, kéo dài từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Thời tiết ít mưa, nắng nhẹ là điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan và chụp ảnh.
Ngoài ngắm hoa, du khách có thể kết hợp hành trình khám phá thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen hoặc các phiên chợ vùng cao.
Mùa dã quỳ cũng trùng với thời điểm Cao Bằng đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch cuối năm.
Mùa dã quỳ chỉ kéo dài khoảng một tháng trước khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Những ngày này, các nhóm bạn trẻ, phượt thủ và người yêu nhiếp ảnh từ Hà Nội đang đổ về Cao Bằng để ghi lại sắc vàng đặc trưng của vùng biên.