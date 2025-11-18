Ba Vì sau ngày ‘vỡ trận’ check-in, hoa dã quỳ có còn rực rỡ?

TPO - Đến hẹn lại lên, mùa dã quỳ nở rộ tiếp tục kéo hàng chục nghìn du khách lên Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Cuối tuần vừa qua ghi nhận lượng người đổ về đông đột biến, các điểm chụp ảnh ken kín từ sáng đến chiều.
Một ngày sau cao điểm, những thảm dã quỳ vàng vẫn phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ. Dù từng tiếp nhận lượng người lớn nhưng cảnh quan gần như không bị ảnh hưởng, chỉ vài khóm hoa ở ven lối đi xuất hiện cành gãy hoặc úa nhẹ.
Cận cảnh từng bông hoa, sắc vàng vẫn tươi mới, các bụi dã quỳ xếp tầng tạo nên những khóm lớn đẹp mắt. Môi trường trong vườn sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời. Hiện tượng hái hoa, bẻ cành gần như không ghi nhận, cho thấy ý thức của phần lớn du khách được duy trì tốt.
Bạn Hồng Minh cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh cho biết: "Chúng mình đến sớm để tránh đông, nhưng vẫn được trải nghiệm không gian rực rỡ. Cắm trại, chụp ảnh và đi dạo giữa thảm hoa thật sự thư giãn".