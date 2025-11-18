Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội:

Google News

Hà Nội:

Ba Vì sau ngày ‘vỡ trận’ check-in, hoa dã quỳ có còn rực rỡ?

Dương Triều

TPO - Đến hẹn lại lên, mùa dã quỳ nở rộ tiếp tục kéo hàng chục nghìn du khách lên Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Cuối tuần vừa qua ghi nhận lượng người đổ về đông đột biến, các điểm chụp ảnh ken kín từ sáng đến chiều.

VIDEO: Vườn quốc gia Ba Vì sau ‘cơn bão’ khách, hoa dã quỳ vẫn rực vàng.
tp-hoa-da-quy-ba-vidji-fly-20251117-120304-600-1763371214500-photo.jpg
Một ngày sau khi lượng du khách đổ về đông chưa từng có, những khóm dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì vẫn giữ vẻ đẹp rực rỡ. Từ trên cao nhìn bằng flycam, những thảm hoa vàng trải dài khắp các lối đi, điểm xuyết bằng bóng người đang di chuyển, chụp ảnh hay dừng lại ngắm cảnh.
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1617.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1615.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1821.jpg
Một ngày sau cao điểm, những thảm dã quỳ vàng vẫn phủ kín sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa thu rực rỡ. Dù từng tiếp nhận lượng người lớn nhưng cảnh quan gần như không bị ảnh hưởng, chỉ vài khóm hoa ở ven lối đi xuất hiện cành gãy hoặc úa nhẹ.
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1662.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1578.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1681.jpg
Cận cảnh từng bông hoa, sắc vàng vẫn tươi mới, các bụi dã quỳ xếp tầng tạo nên những khóm lớn đẹp mắt. Môi trường trong vườn sạch sẽ, rác thải được thu gom kịp thời. Hiện tượng hái hoa, bẻ cành gần như không ghi nhận, cho thấy ý thức của phần lớn du khách được duy trì tốt.
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1860.jpg
Các nhóm bạn trẻ không chỉ chụp ảnh mà còn cắm trại, tận hưởng không khí trong lành.
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1920.jpg
Linh - sinh viên tại Hà Nội - chia sẻ: "Em thích nhất là khoảnh khắc đứng giữa những khóm hoa vàng, vừa chụp ảnh vừa hít thở không khí trong lành. Hoa vẫn rất đẹp, chỉ vài bông gãy nhỏ thôi".
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1879.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1688.jpg
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1815.jpg
Bạn Hồng Minh cùng nhóm bạn từ Bắc Ninh cho biết: "Chúng mình đến sớm để tránh đông, nhưng vẫn được trải nghiệm không gian rực rỡ. Cắm trại, chụp ảnh và đi dạo giữa thảm hoa thật sự thư giãn".
tp-hoa-da-quy-ba-vidsc-1735.jpg
Không chỉ thiên nhiên, các hàng quán phục vụ khách cũng ghi nhận lượng bán kỷ lục. Trong ngày cao điểm, một số quầy bán gần 100 con gà nướng và hàng nghìn ống cơm lam, phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.
tp-hoa-da-quy-ba-vidji-0749.jpg
Từ flycam có thể nhìn thấy những lối đi uốn lượn giữa các thảm hoa vàng, tạo nên một bức tranh mùa thu sống động.
tp-hoa-da-quy-ba-vidji-fly-20251117-121400-603-1763371167227-photo.jpg
Từ trên cao, những con đường uốn lượn giữa sắc vàng của dã quỳ tạo nên khung cảnh sống động. Ba Vì sau ngày “vỡ trận” vẫn giữ trọn vẻ rực rỡ, tiếp tục thu hút du khách tới thưởng hoa trong những ngày cao điểm tiếp theo.
Dương Triều
#Ba Vì #hoa dã quỳ #du lịch #thú vui #cắm trại #du khách #thảm hoa

