Hơn 13.000 người đổ xô tới Ba Vì ngắm hoa dã quỳ trong buổi sáng, ùn tắc kéo dài

Tính đến gần 11h sáng ngày 16/11, có hơn 13.000 du khách đã đổ xô tới Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) săn mây, ngắm hoa dã quỳ nở khiến giao thông tại đây có thời điểm ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối tuần.

Sáng 16/11, rơi vào ngày cuối tuần hàng chục nghìn người đã đổ xô lên Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) tham quan, chụp ảnh hoa dã quỳ nở khiến nhiều đoạn đường ùn tắc kéo dài. Đây được xem là thời điểm hoa dã quỳ nở đẹp nhất năm.

Hàng nghìn du khách đổ xô lên Vườn quốc gia Ba Vì săn mây, ngắm hoa dã quỳ từ rất sớm khiến tuyến đường ùn tắc. Ảnh: MXH

Theo bạn Mai Hoa (một du khách tham gia trải nghiệm) cho biết, nhóm đi từ 3h sáng để kịp đến Vườn quốc gia Ba Vì săn mây sớm, ngắm hoa dã quỳ. Tuy nhiên, khu vực gần trạm kiểm soát vé đông nghịt người, ùn tắc kéo dài. Vì dòng người ngắm hoa đông, có người dựng xe dọc đường lên đèo khiến giao thông tắc nghẽn.

Nhiều người nhích từng đoạn trong sáng nay. Ảnh: MXH

"Đa số du khách chỉ đến chụp cùng hoa, có ý thức bảo vệ cảnh quan. Tuy nhiên, vẫn có một số người bứt hái hoa, vứt hoa lãng phí trên đường. Vì khách quá đông nên cơ quan chức năng khó nhắc nhở, kiểm soát", Mai Hoa chia sẻ.

Chị Minh Huyền - người dân địa phương cho biết, hoa dã quỳ ở Ba Vì đã nở từ tháng 10, nhưng bắt đầu nở rộ, đẹp nhất vào tháng 11. Những ngày cuối tuần, khách từ khắp nơi đổ về từ 3h sáng, xảy ra tình trạng chen lấn, có lúc cao điểm ùn tắc giao thông kéo dài đến tận chiều.

Cán bộ Vườn quốc gia Ba Vì cùng lực lượng chức năng phối hợp phân luồng giao thông. Ảnh: MXH

“Có thời điểm lượng công an giao thông cùng cán bộ của Vườn quốc gia Ba Vì đứng phân luồng, hỗ trợ du khách nhưng vì lượng xe cộ quá đông nên không xuể", chị Huyền nói.

Theo người này, tình trạng đông khách tham quan chỉ kéo dài trong dịp cuối tuần. Vào ngày trong tuần, cũng có khách đến đây ngắm hoa, săn mây nhưng không nhiều. Do đó, người dân địa phương thường tránh ngày cuối tuần để đi check-in, ngắm cảnh.

Đây là thời điểm đẹp nhất năm khi hoa dã quỳ bung nở. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì

"Để tránh gặp tình trạng tắc nghẽn, đông đúc, du khách nên chọn đi ngày trong tuần. Nếu đi ngắm hoa vào cuối tuần, nên đi vào buổi trưa, chiều. Thời gian này không thể săn mây nhưng ngắm hoa dã quỳ vẫn rất đẹp, chụp ảnh cũng không bị đông người chèn trong khung hình", chị Huyền chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường, dịch vụ, Vườn quốc gia Ba Vì cho biết, trong 2 ngày cuối tuần, vườn đón rất đông lượt khách đến tham quan, check-in.

Trong ngày hôm nay dự kiến nơi đây đón gần 20.000 lượt du khách. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì

Theo ông Hùng, vào hai ngày thứ 5,6 trung bình đón 4.000 lượt khách thì ngày thứ 7 (15/11) đón gần 10.000 du khách. Riêng chỉ trong sáng 16/11, Vườn quốc gia Ba Vì đón hơn 13.000 người và sẽ tiếp tục tăng cho đến chiều tối.

“Riêng hôm nay chúng tôi dự kiến đón gần 20.000 du khách đến tham quan, trải nghiệm. Sáng nay có ùn ứ khu vực mua vé hơn 1 tiếng, sau khi vào cổng mọi người thoải mái check-in, chụp ảnh với trục đường chính dài 11km”, ông Hùng nói.

Hoa dã quỳ đua nở dọc đường đi. Ảnh: Vườn quốc gia Ba Vì

Theo ông Hùng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đội ngũ cán bộ của Vườn quốc gia đã phối hợp với công an giao thông tại địa phương các xã Ba Vì, Suối Hai, Yên Bài túc trực phân luồng, hỗ trợ du khách và xử lý vi phạm. Vườn quốc gia cũng chủ động cập nhật thông tin thời tiết, diễn biến giao thông trên website, fan page, Zalo, thông báo trên loa phát thanh.

Vườn quốc gia Ba Vì thành lập năm 1991, nằm trên khu vực dãy núi Ba Vì. Vườn quốc gia có diện tích 10.814,6ha. Vườn quốc gia cách trung tâm Hà Nội 50km, là điểm đến lý tưởng cho hộ gia đình, du khách tham quan dịp cuối tuần.

Ngoài săn mây, ngắm hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì, du khách còn có thể đến đây kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan một số điểm đến trong khu vực như Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà...