FLC tổ chức Roadshow tại Hàn Quốc vào quý I/2026, mở rộng hợp tác quốc tế

Tháng 3/2026, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức Roadshow quy mô lớn tại Hàn Quốc, nhằm quảng bá hệ sinh thái toàn diện và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, du lịch giữa hai quốc gia, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt.

Cầu nối Việt – Hàn: từ du lịch tới đầu tư

Theo đại diện FLC, sự kiện Roadshow dự kiến thu hút sự tham dự của hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch của hai quốc gia. Tại sự kiện, FLC sẽ giới thiệu hệ sinh thái toàn diện gồm bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và hàng không - những lĩnh vực được xem là mũi nhọn trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Quần thể FLC Quy Nhơn trải dài trên diện tích 1.300 ha ven biển Nhơn Lý, ôm trọn Eo Gió thơ mộng, nơi được mệnh danh là địa điểm ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam

“Thông qua Roadshow tại Hàn Quốc, FLC sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư – nghỉ dưỡng hấp dẫn, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực tiềm năng,” đại diện FLC cho biết.

Việc lựa chọn Hàn Quốc làm điểm đến trong Roadshow lần này được đánh giá là bước đi mang tính chiến lược. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Theo thống kê, năm 2024, số lượng khách Hàn Quốc tới Việt Nam đã đạt khoảng 4,6 triệu lượt, là quốc gia đứng đầu trong số khách quốc tế tới Việt Nam. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt 3,2 triệu lượt, chiếm 21% tổng lượng khách quốc tế.

Nhu cầu ngày càng lớn về các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm golf và du lịch kết hợp đầu tư khiến Hàn Quốc trở thành một trong những “cửa ngõ” quan trọng trong hành trình FLC mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Sự kiện tại Hàn Quốc cũng nối tiếp chuỗi Roadshow toàn cầu mà FLC từng tổ chức thành công tại Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore…, góp phần đưa thương hiệu FLC ra quốc tế và thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quốc tế cho các dự án phát triển du lịch – hạ tầng tại Việt Nam.

Roadshow của FLC từng được tổ chức thành công tại Mỹ

Hệ sinh thái FLC – điểm hẹn đầu tư và nghỉ dưỡng quốc tế

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, FLC đã xây dựng hệ sinh thái “tất cả trong một”, kết hợp đồng bộ các lĩnh vực từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf đến hàng không. Hiện Tập đoàn đang triển khai hơn 50 dự án bất động sản tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng quỹ đất khoảng 10.000 ha.

Các quần thể du lịch - nghỉ dưỡng do FLC phát triển trải dài trên khắp Việt Nam, nổi bật như FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn, FLC Quảng Trị… đều được quy hoạch bài bản, tích hợp đầy đủ dịch vụ lưu trú, giải trí, hội nghị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế.

Trong đó, FLC Quy Nhơn được đánh giá là một trong những quần thể du lịch – nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất miền Trung, sở hữu bãi biển đẹp, sân golf 36 hố chuẩn quốc tế cùng hệ thống khách sạn, resort 5 sao và tiện ích đồng bộ. Tại Quảng Trị, FLC Quảng Trị tạo dấu ấn bằng không gian nghỉ dưỡng – giải trí quy mô lên tới 2.000 ha, trải dài trên 5 km bờ biển và tích hợp công viên thể thao mạo hiểm rộng hơn 800 ha, mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch biển địa phương.

Với chất lượng dịch vụ và hạ tầng đồng bộ, hai quần thể này đang góp phần nâng tầm du lịch Gia Lai và Quảng Trị nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung, tạo sức hút mạnh mẽ với du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Song song đó, hệ thống sân golf của FLC gây ấn tượng mạnh với giới chơi golf bởi thiết kế độc đáo, vị trí đắc địa và cảnh quan ven biển đặc sắc. Các sân golf đều được đánh giá cao về trải nghiệm đẳng cấp, liên tục được vinh danh trong Top 100 sân golf khu vực châu Á – Thái Bình Dương, là lựa chọn quen thuộc của du khách trong và ngoài nước nói chung, du khách Hàn Quốc nói riêng yêu thích môn thể thao này.

Từ năm 2017, sự ra đời của Hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục hoàn thiện chuỗi trải nghiệm liền mạch, từ vận chuyển tới lưu trú của FLC. Được định vị là “Hãng hàng không của sự hiếu khách, Bamboo Airways liên tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ trong ngành hàng không tại Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Đến nay, Bamboo Airways đã phục vụ hơn 23 triệu hành khách với 175.000 chuyến bay an toàn.

Bamboo Airways - Hãng hàng không của sự hiếu khách

Bằng việc sở hữu hệ sinh thái đa lĩnh vực cùng tầm nhìn hội nhập quốc tế, FLC đang từng bước đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới – không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là điểm đến của những cơ hội đầu tư và hợp tác bền vững.

Sự kiện Roadshow sắp tới tại Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế của Tập đoàn, góp phần lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp Việt năng động, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.