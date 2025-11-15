Wellness Tourism - Xu hướng nghỉ dưỡng toàn cầu và dấu ấn của I-Resort Nha Trang

Khi sức khỏe và tinh thần trở thành thước đo của hạnh phúc, Wellness Tourism - du lịch chăm sóc sức khỏe - vươn lên thành một trong những xu hướng phát triển nhanh nhất thế giới. Không chỉ nghỉ ngơi, đây là hành trình tái tạo năng lượng thông qua trị liệu tự nhiên và khoáng nóng. Tại Việt Nam, giữa trung tâm du lịch Nha Trang sôi động, I-Resort ghi dấu như một điểm đến tiên phong, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cảm xúc bình yên.

Wellness tourism: Xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Theo Global Wellness Institute, ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt quy mô hơn 900 tỷ USD và dự kiến cán mốc 1.300 tỷ USD vào năm 2025. Đây là loại hình du lịch kết hợp giữa thư giãn và trị liệu, hướng đến việc phục hồi cân bằng thân - tâm - trí cho du khách.

Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay Thụy Sĩ đã sớm xây dựng hệ sinh thái wellness toàn diện, từ tắm khoáng, spa đến detox tự nhiên. Những mô hình này không chỉ giúp du khách nghỉ ngơi mà còn mang lại giá trị trị liệu sâu - cả thể chất lẫn tinh thần.

Tại Việt Nam, wellness tourism đang dần khẳng định vị thế. Với tài nguyên khoáng nóng, khí hậu ôn hòa và nền văn hóa chữa lành đặc trưng Á Đông, nước ta có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Trong bức tranh đó, I-Resort Nha Trang là minh chứng rõ ràng cho sự hội nhập xu hướng quốc tế, đồng thời vẫn giữ được tinh thần bản địa đậm chất Việt.

Không gian khoáng nóng thiên nhiên, tái tạo năng lượng và cân bằng cơ thể.

I-Resort kết hợp nghỉ dưỡng và trị liệu tự nhiên

Nằm tại Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, I-Resort được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn khoáng nóng dồi dào, kết hợp cùng cảnh quan sông núi thơ mộng. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 4km, nhưng nơi đây mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào phố thị.

I-Resort được xây dựng theo triết lý “chạm vào sự an yên”, nơi mọi yếu tố - từ thiết kế, âm thanh, ánh sáng đến mùi hương - đều hướng đến sự cân bằng. Khu resort được bao bọc bởi tre, đá, gỗ tự nhiên, tạo nên không gian gần gũi, trong lành và tinh tế.

Trọng tâm trong trải nghiệm tại I-Resort chính là tắm khoáng nóng và tắm bùn khoáng thiên nhiên - hai hình thức trị liệu tự nhiên đã được khoa học chứng minh mang lại nhiều lợi ích. Nước khoáng nóng giúp giãn cơ, kích thích lưu thông máu, giảm stress và cải thiện giấc ngủ. Trong khi đó, bùn khoáng giúp thải độc, tái tạo da và làm dịu các vấn đề về xương khớp.

Tắm bùn khoáng nóng tại I-resort Nha Trang

Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm jacuzzi, thác nước khoáng, massage tia nước và spa thảo dược - các dịch vụ được thiết kế nhằm khơi dậy nguồn năng lượng tích cực. Dù đến một mình hay cùng gia đình, mỗi khoảnh khắc ngâm mình trong dòng khoáng nóng cũng trở thành một “liệu pháp chữa lành” đúng nghĩa.

I-Resort còn phát triển hệ thống khu lưu trú trong ngày cao cấp như Forest View, Swimming Pool và Cai River View, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư thái. Không gian riêng tư cùng dịch vụ chuyên nghiệp khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho du lịch trị liệu, wellness retreat.

I-resort khẳng định vị thế tiên phong thương hiệu Wellness Việt Nam

Trong bối cảnh wellness tourism được xem là “tương lai của ngành du lịch”, I-Resort Nha Trang đang khẳng định vai trò tiên phong khi đưa trị liệu khoáng nóng trở thành trung tâm của trải nghiệm nghỉ dưỡng. Định hướng phát triển thương hiệu của khu resort dựa trên ba giá trị cốt lõi: bền vững, tự nhiên và cảm xúc.

Thứ nhất, I-Resort chú trọng khai thác tài nguyên khoáng một cách bền vững, đảm bảo tái tạo nguồn nước và bảo vệ môi trường xung quanh. Toàn bộ kiến trúc sử dụng vật liệu thân thiện như tre, gỗ, đá nhằm hòa hợp với thiên nhiên.

Thứ hai, khu nghỉ dưỡng không ngừng mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện như spa thảo dược, detox. Mỗi trải nghiệm đều được thiết kế để mang lại cảm giác cân bằng và phục hồi sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong kỷ nguyên “well-being”.

Cuối cùng, I-Resort hướng đến trở thành biểu tượng wellness của Việt Nam, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Nha Trang trên bản đồ thế giới. Thương hiệu định vị mình là nơi con người tìm lại sự kết nối với bản thân, sống chậm hơn và yêu thương cơ thể đúng cách.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện tại I-resort

I-Resort Nha Trang là minh chứng cho cách một điểm đến Việt Nam có thể vươn mình hòa nhập cùng xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Wellness tourism không chỉ là hành trình nghỉ dưỡng, mà là nghệ thuật phục hồi thân - tâm - trí, nơi I-Resort đang dẫn đầu với triết lý “chữa lành từ thiên nhiên”

Thông tin liên hệ

I-Resort Nha Trang

● Địa chỉ: Tổ 19, thôn Xuân Ngọc, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

● Hotline: 02583 837 837

● Website: https://www.i-resort.vn

● Fanpage: https://www.facebook.com/IRESORT.NHATRANG