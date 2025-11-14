Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Tuyên Quang:

Đường kẹt cứng, khách sạn 'cháy' phòng mùa hoa tam giác mạch

Lộc Liên - Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mùa hoa tam giác mạch đang vào giai đoạn đẹp nhất, kéo theo lượng du khách đổ về Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) tăng nhanh từng ngày. Ngay từ giữa tháng 11, nhiều tuyến đường đã xuất hiện ùn tắc cục bộ, dịch vụ lưu trú và phương tiện cho thuê rơi vào tình trạng quá tải.

tp-tac-duong-len-ha-giang-8.png
tp-tac-duong-len-ha-giang-7.png
Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh Huy Mạnh sinh sống ở Hà Giang cho biết, lượng khách lên Hà Giang thời gian gần đây tăng theo từng tuần và dự kiến sẽ đạt đỉnh vào thời điểm khai mạc Lễ hội hoa Tam Giác Mạch 29/11. Ảnh: NVCC.

Tuyến Quốc lộ 4C đoạn qua dốc Thẩm Mã, cung đường nổi tiếng dẫn vào cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), rơi vào tình trạng quá tải. Hàng dài ô tô, xe máy ken đặc từ chân dốc đến những khúc cua tay áo, tạo thành cảnh ùn tắc kéo dài. Tại một số đoạn, xe gần như “chôn chân”, nhiều du khách phải xuống đi bộ để quan sát tình hình.

Dòng phương tiện chen nhau nhích từng chút một. Các khúc cua hẹp vốn đã khó di chuyển nay càng chật chội khi lượng xe con, xe du lịch 29-45 chỗ, xe tải nhỏ dồn về cùng lúc. Không ít người đi phượt bằng xe máy phải xuống dắt bộ, len lỏi qua khoảng trống hẹp giữa hai làn xe.

Ở các vị trí đang sửa chữa taluy, mặt đường bị thu hẹp, vật liệu tập kết hai bên khiến xe cộ chỉ có thể đi một chiều luân phiên.

Ông Phạm Đức Nam - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - xác nhận, Quốc lộ 4C đang thi công một số điểm, trong đó dốc Thẩm Mã là nơi xảy ra ách tắc.

“Do cuối tuần, lượng khách tăng đột biến khiến giao thông quá tải. Lực lượng chức năng đang phân luồng, hướng dẫn xe di chuyển theo từng đợt để giảm ùn ứ”, ông Nam cho biết.

tac-duong-len-ha-giang-6.png
tp-tac-duong-len-ha-giang-11.png
Dù chưa vào cuối tuần, nhiều đơn vị du lịch ở Hà Giang đã hết xe máy cho thuê, các tour dành cho khách quốc tế cũng gần như không còn xe trống. Thời tiết nắng đẹp, lạnh nhẹ về đêm càng khiến nhu cầu tăng mạnh. Ảnh: NVCC.
tp-tac-duong-len-ha-giang-10.png
tp-tac-duong-len-ha-giang-5.png
Các tuyến đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú - đặc biệt quốc lộ 4C - ghi nhận tình trạng ùn ứ phương tiện tại các đoạn cua hẹp, đèo dốc. Ảnh: NVCC.
tp-lo-lo-chai-va-tam-giac-mach-2.jpg
Tại Đồng Văn và Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được UN Tourism vinh danh Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025 - nhiều khách sạn và homestay đã cháy phòng trên các nền tảng đặt phòng. Ảnh: NVCC.
tp-tac-duong-len-ha-giang-12.png
“Các cơ sở lưu trú tốt tại Đồng Văn và Lô Lô Chải﻿ đều kín phòng”, ông Huy Mạnh chia sẻ và nhấn mạnh rằng việc đặt phòng sát ngày gần như không khả thi. Ảnh: NVCC
image.png
Một số chủ homestay tại Đồng Văn lưu ý, cùng với nhu cầu tăng, tình trạng mạo danh homestay - khách sạn để lừa đặt phòng có thể xuất hiện nhiều hơn. Tình trạng phổ biến là các đối tượng lập website, fanpage giả mạo, dùng tài khoản Facebook cá nhân xưng là chủ cơ sở, yêu cầu khách chuyển khoản cọc với lý do “còn đúng một phòng”. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bị lừa khi đến nơi nhưng cơ sở lưu trú không hề nhận đặt phòng﻿.
tp-lo-lo-chai-va-tam-giac-mach-1.jpg
Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, tam giác mạch nở đồng loạt nhuộm hồng các sườn đồi, thung lũng và thôn bản. Những điểm hút khách như cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, Sủng Là, Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú… đều đang bước vào thời điểm rực rỡ nhất. Ảnh: NVCC.
tp-tam-giac-mach-14.jpg
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, lễ hội Hoa Tam Giác Mạch 2025 sẽ diễn ra từ 29/11 đến cuối tháng 12, với hoạt động văn hóa - trải nghiệm tại các điểm trồng hoa như Quản Bạ, Lũng Cẩm, Nhà Vương, Lô Lô Chải, bến thuyền Nho Quế… Ảnh: Lộc Liên.
tp-tac-duong-len-ha-giang-3.png
tp-tac-duong-len-ha-giang-1.png
Để có chuyến đi trọn vẹn, du khách được khuyến cáo: Đặt phòng và thuê xe sớm; Khởi hành sớm để hạn chế ùn tắc; Giữ an toàn đường đèo, đặc biệt khi có sương mù hoặc di chuyển buổi tối; Bảo vệ môi trường, không giẫm đạp lên ruộng hoa, không xả rác. Ảnh: NVCC.

Cơ quan chức năng và các đơn vị lữ hành, du lịch khuyến cáo du khách chỉ đặt phòng qua website chính thức hoặc nền tảng uy tín như Booking, Agoda; tránh chuyển tiền cho tài khoản cá nhân không rõ thông tin; Gọi đường dây nóng du lịch để xác minh khi nghi ngờ.

Lộc Liên - Đức Anh
#Hà Giang #Tam giác mạch #du lịch #khách sạn #ùn tắc #Lễ hội #du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục