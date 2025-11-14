Gần 2.000 khách Trung Quốc 'đổ bộ' Quảng Ninh

Sáng 14/11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh đón chuyến đầu tiên trong tuyến du lịch tàu biển Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) - Hạ Long, mở màn cho mùa tàu biển 2025–2026. Theo kế hoạch, tàu sẽ neo đậu lúc 7h với gần 2.000 du khách và thủy thủ đoàn.

Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh tặng hoa cho các du khách tàu biển Bắc Hải tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Đây là tuyến du lịch đường biển mới được xúc tiến trong thời gian qua giữa Quảng Ninh và thành phố Bắc Hải, kỳ vọng trở thành sản phẩm kết nối quốc tế thường xuyên trên Vịnh Bắc Bộ. Trong mùa 2025-2026, dự kiến sẽ có 9 chuyến tàu từ tuyến này đến Quảng Ninh.

Ngay sau khi cập cảng, đoàn khách sẽ tham gia các chương trình tham quan vịnh Hạ Long, city tour và nhiều trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị chương trình đón tiếp trang trọng với màn múa rồng lân, tặng hoa cho những vị khách đầu tiên đặt chân xuống Cảng tàu quốc tế Hạ Long.

Việc mở lại và đa dạng hóa các tuyến tàu biển quốc tế là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Quảng Ninh trong mùa đông, xuân, nhất là trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh thu hút thị trường khách từ khu vực Đông Bắc Á.

Được biết, tuyến du lịch tàu biển Bắc Hải - Hạ Long từng hoạt động sôi động trong vòng 10 năm, bắt đầu từ năm 1998. Tuy nhiên, sau đó tuyến này dừng hoạt động vì nhiều lý do. Việc khai thông trở lại chuyến tàu biển từ Bắc Hải đến Hạ Long cho thấy sự nỗ lực cao nhất của chính quyền các cấp, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).