Tàu du lịch quốc tế hạng sang liên tiếp đến Khánh Hòa

Thanh Thanh
TPO - Từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa dự kiến sẽ đón thêm 7 chuyến tàu du lịch biển, với khoảng 10.000 lượt khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch tàu biển tại địa phương.

Ngày 25/10, ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi chào đón tàu biển quốc tế hạng sang Discovery Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh mang theo 1.200 du khách đến tham quan Nha Trang - Khánh Hòa.

taubien-3.jpg
Tàu Discovery Princess cập Cảng quốc tế Cam Ranh sáng 25/10.

Du khách chủ yếu đến từ Bermuda, đây là tin vui cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch tàu biển tại địa phương. Du khách trên tàu Discovery Princess dự kiến tham quan Nha Trang - Khánh Hòa từ 8h-17h cùng ngày.

Ngay sau khi cập cảng, du khách được khám phá các điểm đến nổi tiếng như: Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm... Đặc biệt, du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương qua tour tham quan làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, và hoạt động đạp xe đồng quê. Sau khi rời cảng, tàu sẽ để tiếp tục hành trình đến TPHCM.

taubien-5.jpg
Đây là tin vui cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tính từ đầu tháng 1 đến nay, địa phương đã đón tổng cộng 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.258 lượt khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu, từ nay đến hết tháng 12, Khánh Hòa dự kiến sẽ đón thêm 7 chuyến tàu nữa, với khoảng 10.000 lượt khách quốc tế. Đây là một động lực quan trọng, góp phần vào sự thành công chung của ngành du lịch Khánh Hòa.

longson.jpg
Khách du lịch tham quan chùa Long Sơn Nha Trang.

Cùng với nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các siêu tàu du lịch hạng sang, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với dòng khách tàu biển quốc tế đến tham quan và khám phá.

Ước tính trong 10 tháng năm nay, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã phục vụ khoảng 817.000 lượt khách (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024). Khánh Hòa cũng đã đón hơn 14,8 triệu lượt khách (tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước), đạt 94,3% so với kế hoạch cả năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt (tăng hơn 17%) và khách nội địa đạt khoảng 10,2 triệu lượt (tăng 15,4%).

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 10 tháng đầu năm 2025 ước đạt 60.318,9 tỷ đồng (tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2024), hoàn thành 90,8% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Thanh Thanh
#Khánh Hòa #tàu biển quốc tế #Discovery Princess #du lịch Nha Trang #du khách quốc tế #phục hồi du lịch

