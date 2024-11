Khánh Hòa đón hơn 460 khách du lịch tàu hỏa xuyên Việt

Sáng 30/11, tại ga Nha Trang, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch tàu hoả xuyên Việt đến TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là sự kiện nằm trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 của tỉnh Khánh Hòa, góp phần hoàn thiện sản phẩm du lịch mới “du lịch tàu hoả xuyên Việt”, tạo động lực để phát triển du lịch, đẩy mạnh thu hút du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa; tăng cường truyền thông khẳng định Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Đây là loại hình dịch vụ du lịch mới giúp du khách trải nghiệm những cung đường đẹp, những danh lam thắng cảnh trải dài khắp đất nước Việt Nam, nhất là khi khách tới các điểm dừng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM. Chúng tôi hy vọng các công ty lữ hành quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu các gói dịch vụ phục vụ du khách thông qua đường tàu như vậy.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị Tổng Công ty đường sắt Việt Nam có thêm những dịch vụ mới, nâng cấp chất lượng dịch vụ hơn nữa để phục vụ du khách trong và ngoài nước sử dụng dịch vụ thông qua các tuyến đường sắt Bắc Nam", bà Thanh nói thêm.

Theo lịch trình của đoàn, chiều đi xuất phát từ ga Hà Nội đến TP Đà Nẵng, tỉnh Bình Thuận và TPHCM. Chiều về, đoàn xuất phát từ ga Sài Gòn đến Nha Trang, di chuyển đến Huế và về lại Hà Nội. Tổng lịch trình du lịch bằng tàu hoả xuyên Việt của đoàn là 10 ngày.

Tại Nha Trang, đoàn khách sẽ lưu trú 1 đêm và tham quan một số điểm du lịch như: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Tháp Trầm Hương, Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang, VinWonder Nha Trang, vịnh Nha Trang. Sau đó đoàn tiếp tục di chuyển đến Huế và về lại Hà Nội.

Trong 11 tháng năm nay, ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà đón hơn 10.000.000 lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 12,3% kế hoạch). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng 125% so với cùng kỳ (vượt 41% kế hoạch); khách nội địa ước đạt 5,9 triệu lượt, tăng 25,3% so với cùng kỳ (đạt 98% kế hoạch). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 48.902,3 tỷ đồng, tăng 61,5% so với cùng kỳ (vượt 22% kế hoạch).

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa có 1.189 cơ sở lưu trú với 66.000 phòng. Trong đó, số lượng phòng của khách sạn 4-5 sao chiếm đến 40%, gắn với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Marriott; InterContinental, Best Western, Six Senses, Radisson, Movenpick, Eastin Grand, Accor Hotels & Resorts ...