Quảng trường nghìn tỷ, biểu tượng du lịch mới tại phố biển Vũng Tàu

TPO - Quảng trường Tam Thắng - biểu tượng du lịch biển ở phường Vũng Tàu (TPHCM) chính thức được khánh thành vào lúc 19 giờ 30 hôm nay. Đây là công trình chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tọa lạc tại khu vực biển thuộc Bãi Sau, phường Vũng Tàu, quảng trường Tam Thắng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và biển Bãi Sau với dài 3,2km nhằm phục vụ cho các hoạt động dân sinh và phát triển du lịch.

Với kinh phí đầu tư lên tới gần 1.100 tỷ đồng, dự án được coi là điểm nhấn cho khu vực biển Vũng Tàu, trong đó quảng trường có tháp Tam Thắng được xem như một biểu tượng du lịch mới của TPHCM.

Tháp Tam Thắng trước giờ khánh thành

Tháp Tam Thắng gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55m đến hơn 34,25m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian biển và trời, tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cái tên gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.

Vẻ đẹp tháp Tam Thắng trong những ngày vận hành thử

Ban đêm, tháp Tam Thắng trở nên lộng lẫy trong ánh sáng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên một không gian nghệ thuật huyền ảo. Các cột to nhỏ, cao, thấp khác nhau được sắp xếp để tạo hiệu ứng khu rừng ánh sáng. Đồng thời, mỗi cột trụ còn gợi hình ảnh những chiến binh đã từng hiện diện trên thuyền Tam Thắng năm xưa, hiên ngang trước sóng gió, khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất của vùng đất lịch sử này.

Lễ khánh thành quảng trường Tam Thắng chính thức diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo các cơ quan ban ngành tại TPHCM. Chương trình khánh thành sẽ diễn ra cùng với Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 mang tên "Ánh sao độc lập"

Chùm ảnh ghi nhận thực tế trước giờ khánh thành tại khu vực này:

Một công trình đậm tính mỹ thuật tại Quảng trường Tam Thắng

Nhà hàng có mái hình vỏ ốc

Những cây xanh tạo thêm vẻ đẹp cho bờ biển

Một tháp ngắm cảnh biển dành cho du khách

Lối đi dành cho du khách dạo biển

Cầu trượt với những trò chơi dành cho trẻ em