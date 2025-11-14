Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Sắp mở lại tour du lịch bằng trực thăng tại TPHCM

TPO - Tour du lịch bằng trực thăng dự kiến mở lại từ tháng 3/2026, kỳ vọng tạo cú hích cho ngành du lịch ở "thành phố không ngủ".

Đã thống nhất thời điểm, đường bay

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện đơn vị phối hợp tổ chức tour du lịch trực thăng cho biết, doanh nghiệp đã làm việc với Công ty Trực thăng miền Nam và thống nhất mở lại tour ngắm TPHCM bằng trực thăng từ tháng 3/2026.

Kế hoạch vốn dự kiến triển khai vào tháng 12 năm nay nhưng phải dời vì yêu cầu vận hành và an toàn bay. “Dù lỡ mùa cao điểm cuối năm nhưng đây sẽ là bước chuẩn bị tốt cho cao điểm hè 2026. Chúng tôi kỳ vọng tour hoạt động ổn định, phục vụ phân khúc khách lẻ, khách cao cấp và khách quốc tế”, ông Mẫn nói.

image-3239.jpg
Du khách tham gia tour du lịch ngắm TPHCM bằng trực thăng.

Doanh nghiệp sẽ triển khai 3 nhóm sản phẩm chính, gồm: Tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình. Ngoài ra còn có thêm dịch vụ bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt.

Trong suốt chuyến bay, du khách được hướng dẫn bởi đội ngũ phi công chuyên nghiệp, trang bị tai nghe chống ồn và giới thiệu những điểm nhấn đặc trưng của thành phố.

Thu hút khách có tiền

Tour ngắm cảnh bằng trực thăng tại TPHCM được khởi động từ 3 năm trước. Giá tour từ 4-5 triệu đồng/khách với 40 phút bay, tùy lộ trình và dịch vụ đi kèm.

Tham gia tour đặc biệt này, hành khách trải nghiệm cảm giác bồng bềnh khi ngắm nhìn từ trên cao dòng sông Sài Gòn quanh co, uốn lượn. Thời điểm thử nghiệm, tour du lịch này thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vì một số lý do, đặc biệt là thiếu sân đáp trực thăng nên chương trình thí điểm tour này phải tạm dừng.

du-lich-tour-truc-thang-9834-1649741035.jpg
Chương trình khảo sát ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM

Với màn “tái xuất” lần này, tour du lịch bằng trực thăng được kỳ vọng sẽ “lợi hại hơn xưa”.

ThS. Nguyễn Văn Thanh - Tổ trưởng chuyên ngành Quản trị lữ hành, Khoa Du lịch, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM - đánh giá việc tái khai thác tour trực thăng ngắm cảnh cho thấy nỗ lực đổi mới sản phẩm của du lịch TPHCM, đồng thời giúp thành phố định vị hình ảnh một đô thị hiện đại với những trải nghiệm cao cấp.

“Sản phẩm này tạo thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, qua đó gia tăng doanh thu và mở rộng hiệu ứng truyền thông. Góc nhìn TPHCM từ trên cao cũng là lợi thế độc đáo để quảng bá hình ảnh thành phố”, ông Thanh đánh giá.

Để tour trực thăng vận hành bền vững, theo ông Thanh, cần có mô hình hợp tác đồng bộ giữa doanh nghiệp bay, đơn vị lữ hành và cơ quan quản lý nhằm đảm bảo chuẩn an toàn, kỹ thuật. Cùng với đó, việc thiết kế tour phải bám vào hành trình trải nghiệm của du khách, có thể kết hợp ngắm TPHCM trên sông, ngắm TPHCM trên mặt đất để tăng giá trị dịch vụ. Thành phố cũng phải chú trọng truyền thông nhất quán, cơ chế giá linh hoạt và quản trị tốt các tác động về tiếng ồn, môi trường và hạ tầng.

“Tour trực thăng đòi hỏi tiêu chuẩn cao về an toàn, kỹ thuật và chất lượng phục vụ, nhưng đây cũng là cơ hội để nâng chuẩn sản phẩm du lịch của TPHCM. Khi đáp ứng các yêu cầu này, sản phẩm bay sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh hiếm có của du lịch đô thị”, ông Thanh bày tỏ.

Theo Sở Du lịch TPHCM, việc khôi phục tour du lịch bằng trực thăng không chỉ làm đa dạng sản phẩm du lịch đô thị mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo và tiên phong trong đổi mới sản phẩm du lịch.

Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế và đạt tổng doanh thu khoảng 290.000 tỷ đồng trong năm 2025. Việc tái khởi động tour trực thăng được xem là bước mở đầu cho chuỗi sản phẩm du lịch hàng không, tương tự mô hình thành công tại Đà Nẵng.

Anh Nhàn
