Bamboo Airways đón thêm máy bay trước thềm cao điểm Tết, cấp tập tăng quy mô

Ngày 13/12/2025, máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, sau khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong “màu áo”của đội bay Bamboo Airways, trở thành tàu bay mới nhất được hãng tăng cường trước thềm cao điểm cuối năm.

Nỗ lực khôi phục quy mô đội bay

Việc tiếp nhận máy bay mới ngay trước thềm cao điểm không chỉ là sự bổ sung nguồn lực kịp thời cho Bamboo Airways, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô đội bay sau khi hãng trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC.

Mừng sự phục hồi tích cực này, Bamboo Airways triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho các chuyến bay khai thác bằng tàu bay mới của Hãng. Cụ thể, hành khách sẽ được giảm 18% giá vé đối với các hạng Economy Smart, Economy Saver Max và giảm 8% đối với các hạng vé còn lại. Chương trình áp dụng trên toàn bộ các kênh phân phối vé chính thức của Bamboo Airways trong thời gian từ ngày 14/12 đến hết ngày 17/12/2025, dành cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 14/12 đến 30/12/2025 (không bao gồm giai đoạn cao điểm).

Tàu bay mới của Bamboo Airways (Ảnh: Ben Nguyễn)

Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết việc tăng quy mô tàu bay là nền tảng then chốt để Hãng mở rộng mạng bay, gia tăng tần suất trên các đường bay hiện hữu, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể. Khi đội bay được củng cố và tăng cường, Bamboo Airways sẽ có điều kiện mở mới cũng như khôi phục nhiều đường bay nội địa và quốc tế từng khai thác, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại đa dạng của hành khách trong và ngoài nước.

“Đây cũng là điều kiện để Bamboo Airways phát triển theo định hướng mới, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam đang sôi động và được đầu tư mạnh mẽ,” tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

Nỗ lực bổ sung máy bay ngay từ 2025 nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm đưa đội bay về lại quy mô 30 tàu như đã được Chính phủ cấp phép. Ở giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways đặt mục tiêu bổ sung 8–10 tàu mỗi năm, chuẩn bị cho kế hoạch tăng tốc phát triển mạng bay từ 2026 đến 2030 của hãng.

Sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ

Với sự bổ sung kịp thời của tàu bay mới, Bamboo Airways sẽ tiếp tục tăng cường tải khai thác phục vụ giai đoạn cao điểm lớn Tết Bính Ngọ, đặc biệt trên các đường bay trục và các chặng thăm thân. Từ sớm, Bamboo Airways đã mở bán vé Tết trên toàn bộ kênh phân phối chính thức. Hãng dự kiến tăng 16% tải cung ứng, tập trung tăng tần suất các đường bay đang khai thác và mở lại loạt đường bay được nhiều hành khách quan tâm như TP.HCM – Vinh (1 chuyến/ngày), TP.HCM – Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), TP.HCM – Hải Phòng (2 chuyến/ngày)...

Lượng khách mua vé Tết 2026 của Bamboo Airways ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng từ sớm, đặc biệt trên nhóm đường bay từ/đến TP.HCM như TP.HCM – Thanh Hóa, TP.HCM – Vinh, TP.HCM – Hải Phòng, TP.HCM – Quy Nhơn… Nhiều chặng bay đã đầy chỗ. Các đường bay trục như TP.HCM – Đà Nẵng và TP.HCM – Hà Nội cũng đạt tỷ lệ lấp đầy cao, thậm chí hết chỗ trên nhiều chuyến bay giờ đẹp trong những ngày cao điểm nhất của dịp Tết.

Bamboo Airways sẵn sàng mọi nguồn lực phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm

Song song với việc tăng tải, Bamboo Airways cũng đẩy mạnh kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nguồn lực nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng đội bay. Hãng đang cấp tập triển khai tuyển dụng tiếp viên hàng không với quy mô lớn và dự kiến tổ chức các ngày hội tuyển dụng tại Hà Nội, TP.HCM vào cuối tháng 12/2025.

Cùng với nỗ lực mở rộng quy mô, Bamboo Airways cũng đặt mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo toàn tỷ lệ bay đúng giờ cao. Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 11/2025, Bamboo Airways tiếp tục nằm trong top các hãng hàng không bay đúng giờ nhất, với tỷ lệ đúng giờ đạt 88,8%.