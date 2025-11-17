Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bamboo Airways ít hủy chuyến nhất thời gian qua

P.V

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam trong 10 tháng năm nay, Bamboo Airways duy trì được tỷ lệ bay đúng giờ (OTP) trên 80%.

Tỷ lệ đúng giờ toàn ngành giảm, hủy chuyến gia tăng

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, trong 10 tháng, ngành hàng không nội địa đã khai thác 231.239 chuyến bay, tăng 19.365 chuyến so với 10 tháng năm 2024. Trong đó, có 150.088 chuyến bay đúng giờ tương ứng với tỷ lệ OTP 64,9%, giảm 9,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Bamboo Airways với 82,3% chuyến bay đúng giờ (giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

e2c42684b7573b096246.jpg

Về tỷ lệ hủy chuyến, trong 10 tháng toàn ngành hàng không nội địa có 1.528 chuyến bay bị hủy, ứng với tỷ lệ 0,7% (tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2024). Trong đó, Bamboo Airways là hãng bay ít hủy chuyến nhất, với 19 chuyến hủy - tương ứng tỷ lệ 0,1%, bằng cùng kỳ 2024.

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không toàn cầu duy trì mức tăng mạnh, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường hàng không chiến lược tại khu vực Châu Á được nhiều hãng quốc tế quan tâm mở rộng đầu tư.

Nếu Emirates mở đường bay tới Đà Nẵng, bổ sung vào mạng lưới kết nối từ Dubai thì United Airlines cũng đánh dấu bước mở rộng quan trọng tại Việt Nam khi khai trương đường bay kết nối TP HCM - Mỹ hồi cuối tháng 10/2025. Turkish Airlines hợp tác với Công ty Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất ứng dụng tự động hóa trong xử lý hàng hóa theo chuẩn IATA để nâng hiệu suất vận hành…

Korean Air và Singapore Airlines tích cực thu hút khách Việt thường xuyên bay quốc tế bằng các chính sách nâng hạng bằng dặm với quy định rõ ràng, giữ giá trị và tính độc quyền của hạng ghế cao cấp. Qatar Airways mang đến cơ chế chăm sóc khách hàng linh hoạt: tư vấn 24/7, nâng hạng khẩn cấp sát giờ bay và hỗ trợ thanh toán qua người thân tại Việt Nam cho khách đang ở nước ngoài…

Điểm chung trong chiến lược của các hãng bay quốc tế là cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay để thu hút nhóm khách hàng giá trị cao, thúc đẩy các hãng bay nội địa tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ và các chính sách chăm sóc khách hàng để giữ sức cạnh tranh.

Là hãng bay chú trọng đem tới trải nghiệm hài lòng cho khách hàng ngay từ những ngày đầu hoạt động, Bamboo Airways gần đây cũng liêp tiếp nâng cấp các chính sách chăm sóc khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới. Sau khi trở về dưới quyền quản trị của Tập đoàn FLC, hãng đã tung ra chính sách khôi phục hạng thẻ thành viên cao nhất cho gần 3 triệu hội viên Bamboo Club; mở rộng chính sách phiên ngang thẻ hội viên dành cho các khách hàng sở hữu thẻ hội viên của các hãng hàng không trong nước và quốc tế… Các chính sách này nhanh chóng thu về các phản hồi tích cực từ cộng đồng khách hàng trung thành của Bamboo Airways.

Đại diện Hãng cho biết: “Trong mọi giai đoạn, Bamboo Airways luôn cố gắng khai thác chuyến bay đúng giờ, an toàn, hạn chế hủy chuyến, song song với việc không ngừng hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ các chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ chính là để thu hút các khách hàng trung thành và tạo sức bật trên thị trường hàng không sôi động và đầy cạnh tranh”.

P.V
