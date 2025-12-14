Hé lộ máy bay thương mại đầu tiên 'xông đất' Long Thành

TPO - Boeing 787 dự kiến sẽ trở thành chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành trong chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, đánh dấu bước kiểm tra quan trọng trước khi sân bay chính thức đi vào khai thác.

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng, chuyến bay kỹ thuật tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực khai thác của sân bay trước khi đón chuyến bay chính thức.

Chuyến bay này sử dụng một máy bay code E, dự kiến là Boeing 787 - loại máy bay thân rộng lớn nhất hiện đang được các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Máy bay sẽ cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống Long Thành, sau đó quay trở lại Tân Sơn Nhất.

"Siêu máy bay" thân rộng Boeing 787 - Dreamliner của Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Chuyến bay kỹ thuật không chở hành khách và hàng hóa, thành phần tham gia chỉ gồm tổ bay và đội ngũ kỹ thuật. Vietnam Airlines được giao nhiệm vụ thực hiện chuyến bay, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ điều kiện khai thác khu bay, chuẩn bị tàu bay, tổ lái và lực lượng kỹ thuật phục vụ.

Sau chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành dự kiến diễn ra vào ngày 19/12, khai thác trên chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết nhiều hạng mục quan trọng phục vụ cả chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức đầu tiên đã cơ bản hoàn tất.

Về hạ tầng xây dựng, hiện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo và sơn kẻ tín hiệu. Công tác đo sức chịu tải hệ thống sân đường cũng đã được thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện khai thác máy bay lớn nhất theo thiết kế.

Đường cất hạ cánh số 1 sáng đèn chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành ngày 15/12. Ảnh: ACV.

Ở lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay, vùng trời và phương thức bay, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã cơ bản hoàn thành xây dựng đài kiểm soát không lưu, đồng thời lắp đặt đồng bộ các hệ thống kỹ thuật then chốt như radar sơ cấp, radar thứ cấp (PSR/SSR), đài dẫn đường DVOR/DME và hệ thống ADS-B.

Phương thức bay và phương án khai thác tối ưu cho khu vực Tân Sơn Nhất - Long Thành cũng đã được xây dựng, cùng kế hoạch điều động nhân sự từ các sân bay khác, bảo đảm đầy đủ năng lực và giấy phép theo quy định. Công tác đào tạo được triển khai song song, với các chương trình huấn luyện tại chỗ và trên mô hình giả lập nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Để đáp ứng tiến độ, trên công trường có hơn 15.000 lao động và khoảng 3.000 máy móc, thiết bị tập trung cho các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn - sân đỗ và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách. So với đầu tháng 11, lực lượng thi công đã tăng thêm hơn 1.000 người.

Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn tất. Ảnh: ACV.

Hệ thống quan trắc thời tiết tự động dọc theo đường cất hạ cánh 23-05 đã được lắp đặt hoàn chỉnh, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn của ICAO và quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Song song với đầu tư hạ tầng, VATM triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu cho nhân viên khí tượng hàng không, tập trung vào khai thác thiết bị mới, cập nhật quy trình, phương thức vận hành và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống bất thường.

Hôm 12/12, ACV thông báo đã hoàn tất công tác đấu nối và đóng điện trung tâm năng lượng - hạng mục giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp điện cho toàn bộ nhà ga hành khách Long Thành, hướng tới chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành.