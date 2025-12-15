'Siêu máy bay' Boeing 787 lần đầu tiên hạ - cất cánh ở Long Thành

TPO - Chiều nay (15/12), Cảng hàng không quốc tế Long Thành lần đầu tiên đón tàu bay thương mại hạ cánh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay lớn nhất Việt Nam vào khai thác chính thức.

Theo Vietnam Airlines, chuyến bay mang số hiệu VN5001 bằng "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner của hãng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và hạ cánh xuống Long Thành lúc 16h hôm nay. Trọng tải và cấu hình khai thác của chuyến bay tương đương một chuyến bay thương mại thông thường.

Chuyến bay VN5002 sau đó cũng đã cất cánh thành công từ Long Thành, khép lại bài kiểm tra thực tế mang tính then chốt trước “giờ G”.

Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, đóng vai trò như bước “tổng duyệt” cuối cùng nhằm đánh giá toàn diện mức độ sẵn sàng của hạ tầng, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tham gia khai thác sân bay.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay VN5001 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Ảnh: VNA.

Trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines phối hợp với Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành kiểm tra đồng bộ các hạng mục từ đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách đến dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác. Kết quả chuyến bay được xem là cơ sở quan trọng để xác nhận điều kiện khai thác an toàn, trước khi sân bay đón chuyến bay thương mại chính thức dự kiến vào ngày 19/12.

Sau chuyến bay, Vietnam Airlines cho biết đã sẵn sàng triển khai đầy đủ các hoạt động phục vụ tại Long Thành, từ bố trí nhân sự, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đến các khâu phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật máy bay, cung ứng suất ăn hàng không và tiếp nhiên liệu. Toàn bộ quy trình được tổ chức theo đúng tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách hàng không.

Chuyến bay hôm nay là cơ sở quan trọng để xác nhận điều kiện khai thác an toàn, trước khi Long Thành đón chuyến bay thương mại chính thức dự kiến vào ngày 19/12. Ảnh: VNA.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - nhận định, việc máy bay thương mại hạ cánh thành công tại Long Thành là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đưa sân bay vào khai thác.

“Đây là nền tảng để Long Thành từng bước hình thành vai trò trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực. Vietnam Airlines cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới”, ông Tuấn nói.

Cảng HKQT Long Thành là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại và trung tâm trung chuyển mới của Việt Nam trong tương lai. Việc đón chuyến bay dân dụng đầu tiên không chỉ giúp đánh giá thực tế khả năng vận hành của sân bay mà còn cho thấy mức độ sẵn sàng cao của hãng hàng không quốc gia trong việc đồng hành cùng các dự án chiến lược, góp phần nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.