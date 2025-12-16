Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyến bay náo loạn vì một sự cố vô cùng hiếm gặp

Hồng Nhung

TPO - Một sự cố hy hữu đã xảy ra trên chuyến bay của Hãng hàng không KLM khi hành khách phát hiện một con chuột chạy trong khoang cabin, khiến chuyến bay không thể hoàn tất chặng cuối và hơn 250 hành khách bị ảnh hưởng.

Theo thông tin, sự việc xảy ra trên chuyến bay khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan tới Aruba, trước khi tiếp tục hành trình tới đảo Bonaire vào ngày 10/12.

Trong quá trình bay, hành khách nhìn thấy một con chuột bò trên thanh treo rèm, sau đó nhảy lên các khoang hành lý phía trên đầu ghế. Hình ảnh cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy nhiều hành khách tỏ ra hoảng sợ và ghê sợ.

Sau khi máy bay hạ cánh, Hãng hàng không KLM đã quyết định hủy chặng bay tiếp theo cũng như chuyến bay chiều ngược lại, cho dừng khai thác máy bay để tiến hành vệ sinh, kiểm tra kỹ lưỡng.

Trao đổi với báo chí, người phát ngôn của KLM cho biết đây là “một sự cố vô cùng hiếm gặp”, an toàn và sức khỏe của hành khách cùng phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

“Chúng tôi buộc phải hủy chuyến bay để đảm bảo máy bay được làm sạch và kiểm tra đầy đủ trước khi đưa trở lại khai thác”, người phát ngôn nói.

istock-2234185389jpeg-11zon.jpg
Một con chuột chạy trong khoang cabin, khiến chuyến bay không thể hoàn tất chặng cuối và hơn 250 hành khách bị ảnh hưởng.

Hơn 250 hành khách chờ bay tới Bonaire hoặc trở về Amsterdam đã được bố trí chỗ nghỉ qua đêm trong lúc hãng sắp xếp các chuyến bay thay thế. Về nguyên nhân con chuột xuất hiện trên máy bay, KLM cho biết hiện chưa xác định được.

Theo đại diện hãng, con chuột được phát hiện khi máy bay đang bay trên đại dương, khiến phi công không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Trong suốt chuyến bay, hành khách giữ được bình tĩnh và phi hành đoàn theo dõi chặt chẽ tình hình, con vật cũng không tiếp cận khu vực phục vụ đồ ăn.

Các chuyên gia hàng không cho biết, dù hiếm xảy ra, sự xuất hiện của động vật gặm nhấm trên máy bay tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt nếu chúng cắn phá dây điện hoặc các bộ phận kỹ thuật quan trọng.

Trước đó, vào tháng 9, một chuyến bay của Hãng IndiGo Airlines tại Ấn Độ cũng từng bị hoãn nhiều giờ sau khi phát hiện chuột trong khoang cabin, buộc toàn bộ hành khách phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

