Onsen Fuji khởi công chuỗi dự án chiến lược ngày 19/12

Hưởng ứng Công điện Thủ tướng Chính phủ về khởi công các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Tập đoàn Onsen Fuji đã sẵn sàng khởi công đồng loạt ba dự án chiến lược tại Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình vào ngày 19/12.

Từ chủ trương quốc gia đến hành động cụ thể của tập đoàn Onsen Fuji

Trước làn sóng triển khai tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án quy mô trên cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều doanh nghiệp đã bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện thủ tục và sẵn sàng triển khai dự án theo đúng định hướng chung, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, Tập đoàn Onsen Fuji đã chủ động rà soát toàn bộ danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực hoàn thiện thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị kỹ thuật và đăng ký khởi công đồng loạt ba dự án tại ba địa phương. Việc sẵn sàng triển khai đúng thời điểm không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của Onsen Fuji trước các chủ trương của nhà nước, mà còn cho thấy năng lực tổ chức, triển khai các dự án quy mô của tập đoàn.

Ba dự án - ba mắt xích trong chiến lược phát triển mô hình bất động sản trị liệu của Onsen Fuji

Ba dự án được Onsen Fuji đăng ký khởi công là những dự án có vai trò then chốt trong chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng và trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Đây là các dự án đã được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng về pháp lý, quy hoạch và mô hình phát triển, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong dài hạn.

Tại Phú Thọ, Công trình Căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị - Tokyu Retreat thuộc Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy được xây dựng, phát triển với 926 căn hộ tiêu chuẩn cao cấp, hình thành nên không gian sống trị liệu toàn diện, nơi chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống hàng ngày. Sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá, khí hậu ôn hòa và khả năng kết nối thuận tiện tới Thủ đô Hà Nội, Thanh Thủy được Onsen Fuji hướng tới phát triển trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế.

Tokyu Retreat nằm tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Lynntimes Thanh Thủy

Tại xã Diên Hà, Hưng Yên, Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) do Công ty Cổ phần khoáng nóng Duyên Hải triển khai, quy hoạch như một quần thể nghỉ dưỡng, trị liệu đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng, giải trí và đầu tư thương mại. Giai đoạn 1, tập đoàn Onsen Fuji tập trung phát triển khu khu thấp tầng gồm 700 căn hộ trị liệu có chăm sóc y tế 24/7, shophouse thương mại, tuyến phố đi bộ, công viên khoáng nóng, khu tắm bùn, hướng tới giá trị sử dụng bền vững và dài hạn.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Tại Ninh Bình, Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam (tên thương mại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội) do Công ty TNHH Onsen Fuji Hà Nam làm chủ đầu tư, được quy hoạch với 130 căn biệt thự và khoảng 1.000 căn hộ trị liệu tiêu chuẩn cao cấp. Dự án tọa lạc tại xã Liêm Hà, khu vực nằm trong trục kết nối Trung tâm Y tế Vùng Thủ đô, liền kề hai bệnh viện tuyến trung ương Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Với lợi thế kết nối y tế - hạ tầng nổi bật, dự án được Onsen Fuji định hướng phát triển làng trị liệu, nơi tích hợp không gian sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe một cách bài bản, trở thành điểm nhấn mới tại phía Nam Hà Nội.

Dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Ba dự án kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc

Với tổng vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, sự đồng loạt khởi công của ba dự án vào ngày 19/12 được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho các địa phương. Trước hết, các dự án góp phần gia tăng sức hút đầu tư, tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tiềm năng phát triển của Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ.

Bên cạnh đó, quá trình xây dựng và vận hành dự án sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động địa phương, từ lĩnh vực xây dựng, dịch vụ đến du lịch, nghỉ dưỡng. Đồng thời, việc hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu quy mô dựa trên khai thác và bảo tồn các giá trị tài nguyên bản địa cũng góp phần xây dựng hệ sinh thái du lịch bền vững.

Xa hơn, các dự án của Onsen Fuji sẽ góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế đối với các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đồng thời đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới.