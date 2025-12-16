Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu, lập dấu mốc lịch sử sau 65 năm

Từ mốc 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 đến 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ trong chưa đầy một thập kỷ. Cột mốc lịch sử vừa được ghi nhận tại Phú Quốc không chỉ đánh dấu bước tăng trưởng chưa từng có trong 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch, mà còn phản ánh rõ dư địa và khát vọng vươn lên của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chiều 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang cùng các doanh nghiệp trên đảo Ngọc tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ngành Du lịch Việt Nam chạm tới cột mốc này kể từ khi chính thức hình thành cách đây 65 năm.

Lễ đón được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào mừng tại chân máy bay, trao hoa, trình diễn nghệ thuật truyền thống, công bố và trao giấy chứng nhận cùng quà lưu niệm cho ba du khách đặc biệt mang số thứ tự 19.999.999, 20.000.000 và 20.000.001. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group và Ngọc Hiền Pearl.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong (áo đen), cùng lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chúc mừng vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm 2025.

Đáng chú ý, vị khách thứ 20 triệu nhận phần quà có tổng trị giá gần 500 triệu đồng, gồm chuỗi ngọc trai cao cấp trị giá 200 triệu đồng cùng gói trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi giải trí cao cấp tại Phú Quốc trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hai du khách còn lại cũng được trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều nhận hoa chào mừng và vé xem show “Kiss of the Sea” tại thị trấn Hoàng Hôn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định việc Việt Nam đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 là dấu mốc lịch sử, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, bền vững và vượt bậc của du lịch Việt Nam, trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn suy giảm sâu do đại dịch COVID-19.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng VH-TT&DL phát biểu chào mừng sự kiện.

Xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt, chị Karolina Agnieszka Muskus, du khách đến từ Ba Lan - vị khách thứ 20 triệu chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Việt Nam rất đẹp, con người thân thiện và ấm áp. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nhưng chắc chắn không phải lần cuối. Tôi sẽ giới thiệu bạn bè, người thân đến với đất nước tuyệt vời này”.

Theo thống kê, kể từ khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế từ ngày 15/3, lượng khách quốc tế liên tục tăng trưởng mạnh. Năm 2025, khách quốc tế dự kiến đạt khoảng 21 triệu lượt, vượt xa mức 18 triệu lượt của năm 2019 – thời điểm trước đại dịch. Với mức tăng trưởng khoảng 21%, du lịch Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, trong khi mức tăng trung bình của du lịch toàn cầu chỉ khoảng 5%.

Nhìn lại chặng đường phát triển, từ 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016 lên 20 triệu lượt năm 2025, du lịch Việt Nam đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, tốc độ tăng trưởng hiếm thấy trong khu vực. Trong cùng giai đoạn, Thái Lan chỉ tăng khoảng 19%, còn Singapore tăng khoảng 8% dù có quy mô thị trường lớn hơn.

Chị Karolina Agnieszka Muskus đến từ Ba Lan là vị khách thứ 20 triệu.

Những con số này cho thấy Việt Nam đang chuyển mình từ một “điểm đến đang lên” trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực, với dư địa mở rộng thị trường quốc tế rõ rệt. Cùng với chính sách thị thực cởi mở, mở rộng kết nối hàng không và đầu tư mạnh vào hạ tầng, du lịch Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á và thế giới trong trung, dài hạn.

Đáng chú ý, sau gần một thập kỷ, nhiều dấu mốc quan trọng của du lịch Việt Nam đều được lựa chọn ghi nhận tại Phú Quốc, cho thấy vai trò đặc biệt của đảo Ngọc trong tiến trình phát triển của ngành Du lịch.

Phú Quốc hiện là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất cả nước, đóng vai trò điểm đến tiên phong và động lực quan trọng đối với thị trường khách quốc tế. Chính sách miễn thị thực cho toàn bộ du khách quốc tế với thời hạn lưu trú lên tới 30 ngày đã tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét cho Phú Quốc, thu hút dòng khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao.

Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch tại Bãi Kem, Phú Quốc

Song song đó, hệ sinh thái du lịch tại Phú Quốc liên tục được đầu tư đồng bộ với hệ thống cơ sở lưu trú đa dạng, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, tổ hợp vui chơi – giải trí quy mô lớn cùng các sản phẩm du lịch đặc sắc. Việc trở thành một trong số ít điểm đến trên thế giới có các show diễn quốc tế và bắn pháo hoa hàng đêm đã góp phần định vị hình ảnh Phú Quốc là điểm đến năng động, hiện đại, khác biệt.

Thời gian qua, Phú Quốc liên tục được các tổ chức và truyền thông quốc tế uy tín vinh danh, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức APEC 2027, đảo Ngọc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ được đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Việc cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế được ghi nhận tại Phú Quốc vì thế mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đây không chỉ là niềm tự hào của đảo Ngọc, mà còn phản chiếu hình ảnh một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng hội nhập sâu rộng, hướng tới mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.