Cổ phiếu 'ông lớn' công nghệ bùng nổ

TPO - Phiên giao dịch hôm nay (16/1) khép lại với sắc xanh duy trì trên các chỉ số chính, trong đó VN-Index tăng hơn 14 điểm. Nhóm cổ phiếu FPT trở thành tâm điểm thị trường.

Ngay từ đầu phiên, FPT đã nhanh chóng thu hút dòng tiền lớn và sớm chạm mức giá trần. Kết phiên, cổ phiếu này tăng 6,9% lên 105.300 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh gần 24 triệu đơn vị - mức cao vượt trội so với trung bình nhiều phiên. Đáng chú ý, lực cầu không hề suy giảm khi FPT đóng cửa ở giá trần với hơn 4,3 triệu cổ phiếu dư mua, cho thấy tâm lý hưng phấn và kỳ vọng lớn của nhà đầu tư đối với mã này.

Hàng loạt cổ phiếu cùng ngành như FOX, FOC, ELC đồng loạt tăng trần, sát giá trần, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ sau giai đoạn trầm lắng.

Trong rổ VN30, các cổ phiếu ngân hàng lớn như BID, VCB, TCB, STB chỉ tăng nhẹ quanh mức dưới 1%, phát đi tín hiệu chững lại sau nhịp tăng trước đó. Ngược lại, một số mã vốn hóa lớn như HDB, GAS, GVR chịu áp lực điều chỉnh, giảm từ 3-4%, tạo lực cản đáng kể lên chỉ số.

Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup vẫn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số.

Ở nhóm bất động sản, thị trường tiếp tục ghi nhận sự phân hóa. Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup vẫn giữ vai trò nâng đỡ chỉ số khi VIC tăng 4,5%, VHM tăng 3,4% và VRE tăng 1,7%, đóng góp tổng cộng gần 16 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, phần lớn các cổ phiếu bất động sản còn lại giao dịch kém tích cực, DIG, CEO, GEX, DXG, PDR… giảm giá

Nhóm bán lẻ cũng là một điểm sáng khác trong phiên, với MWG tăng 3,57%, PNJ và FRT cùng tăng mạnh quanh 6%, DGW thậm chí tăng trần.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,33 điểm (0,77%), lên 1.879,13 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,88 điểm (0,35%) xuống 252,28 điểm. UPCoM-Index tăng 0,98 điểm (0,78%) lên 127,06 điểm.

Thanh khoản sụt giảm đáng kể, giá trị giao dịch hơn 34.366 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.228 tỷ đồng trên HoSE, tập trung vào các mã như PNJ, VIX, VRE, GMD và VHM.