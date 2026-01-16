Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khu vực công sẽ có 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới?

Mức tăng lương bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tại Công văn trả lời cử tri về điều chỉnh tăng lương cơ sở, bổ sung các loại phụ cấp (công vụ, chức vụ, trách nhiệm, kiêm nhiệm...) và ban hành bảng lương, phụ cấp đặc thù riêng cho cán bộ, công chức cấp xã mới đây, Bộ Nội vụ cho biết việc cải cách chính sách tiền lương được triển khai trên cơ sở các quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW từ ngày 1-7-2024.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc cải cách tiền lương phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 và Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) kể từ ngày 1-7-2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động và góp phần ổn định xã hội.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp và khả thi của việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công, để báo cáo Trung ương xem xét trong năm 2026, gắn với việc ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thông qua, cùng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất chế độ tiền lương phù hợp theo lộ trình cải cách tiền lương đã được xác định.

Về điều chỉnh lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, Bộ Nội vụ cho hay đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan.

Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

