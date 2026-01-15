Ra mắt sản phẩm Goldgi SIGNATURE & Lễ vinh danh Đối tác chiến lược NTT Việt Nam 2025

Goldgi SIGNATURE – Dòng bỉm Nhật cao cấp, chuẩn mực mới của sự dịu êm

Tâm điểm của Sự kiện là lễ ra mắt sản phẩm Goldgi SIGNATURE – dòng bỉm Nhật cao cấp thế hệ mới, được nghiên cứu và phát triển dựa trên triết lý chăm sóc trẻ em đề cao sự an toàn, tinh tế và trải nghiệm cảm xúc. Đây là dòng sản phẩm đại diện cho phân khúc cao cấp nhất của Goldgi, hướng đến các gia đình hiện đại với yêu cầu ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc cho trẻ nhỏ.

Goldgi SIGNATURE nổi bật với chất liệu vải không dệt siêu mịn giúp giảm ma sát. Đặc biệt, đây là dòng tã duy nhất có lớp lót bổ sung cao chống hăm cao cấp từ gốc thực vật, thành phần chứa Saponin từ cây hoa trà dầu Camellia Oleifera giúp ngừa hăm và dưỡng da. Thiết kế lõi siêu mỏng chống xệ và công nghệ khóa ẩm 3D toàn diện, hỗ trợ bé vận động linh hoạt và bảo vệ da bé cả ngày lẫn đêm.

Goldgi SIGNATURE trở thành chuẩn mực của sự dịu êm giúp nâng niu và bảo vệ toàn diện.

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam cho biết:“Trải qua 8 năm, Goldgi đã trở thành cái tên quen thuộc, được hàng triệu gia đình Việt Nam tin tưởng lựa chọn. NTT Việt Nam chúng tôi tự hào vì là một trong những công ty thương mại hiếm hoi sở hữu đội ngũ phát triển sản phẩm riêng. Chúng tôi có đầy đủ chuyên gia từ dược sĩ, thạc sĩ hay cả Tiến sĩ để nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm mà công ty phân phối. Bước sang năm 2026, Goldgi và NTT Việt Nam định hướng phát triển xoay quanh một chuẩn mực cốt lõi – chuẩn mực dịu êm trong sản phẩm, trong trải nghiệm và trong cách đồng hành cùng cộng đồng.

NTT Việt Nam có đầy đủ chuyên gia từ Dược sĩ, Thạc sĩ hay cả Tiến sĩ để nghiên cứu và kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm mà công ty phân phối.

Lễ vinh danh đối tác chiến lược NTT Việt Nam 2025

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ vinh danh Đối tác chiến lược NTT Việt Nam 2025 đã được tổ chức trang trọng nhằm ghi nhận và tri ân những đối tác chiến lược đã đồng hành bền bỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của NTT Việt Nam, cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường và nâng cao tiêu chuẩn ngành hàng chăm sóc mẹ và bé tại Việt Nam.

Hoạt động vinh danh không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn thể hiện cam kết hợp tác lâu dài, cùng nhau kiến tạo giá trị bền vững và phát triển thịnh vượng trong tương lai.

NTT Việt Nam Vinh danh và trao kỷ niệm chương cho hơn 300 Đại lý và Nhà phân phối xuất sắc năm 2025.

NTT Việt Nam – Hành trình lan tỏa giá trị nhân văn

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa tại sự kiện là Lễ trao kỷ niệm chương cho Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam do ông Vũ Hồng Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em trực tiếp trao tặng. Phần vinh danh này ghi nhận những đóng góp thiết thực của NTT Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khó khăn thuộc Trung tâm trong năm 2025

Hoạt động này một lần nữa khẳng định định hướng phát triển của NTT Việt Nam không chỉ gắn liền với kinh doanh, mà còn song hành cùng trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn bền vững.

Đại diện NTT Việt Nam nhận kỷ niệm chương do ông Vũ Hồng Thu – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em trao tặng.

Sự kiện được thiết kế dành riêng cho hơn 300 khách mời đặc biệt, bao gồm các khách hàng VVIP, đối tác chiến lược, đại diện báo chí, cùng sự tham dự của một số nghệ sĩ và người có ảnh hưởng như Isaac, Ngọc Hân, Mai Ngọc… Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm thương hiệu Goldgi trên thị trường ngành hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững dựa trên chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn.

Ca sĩ Isaac "cháy" hết mình cùng khán giả trên sân khấu âm nhạc của Goldgi.

Từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh cho đến các khu vực trải nghiệm sản phẩm, mọi yếu tố đều được xây dựng xoay quanh chủ đề “The Gentle Touch - Chuẩn mực dịu êm” – sự chạm nhẹ dịu dàng, tinh tế nhưng đầy chiều sâu. Không gian sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn là một hành trình cảm xúc, nơi khách mời được đắm chìm trong triết lý chăm sóc bé yêu mà Goldgi theo đuổi.

Với sự hiện diện của các khách mời danh tiếng, không gian sự kiện đã trở thành nơi giao thoa giữa cảm xúc, phong cách và giá trị thương hiệu. Sự kiện Ra mắt Goldgi SIGNATURE & Lễ vinh danh Đối tác chiến lược NTT Việt Nam 2025 không chỉ là dấu ấn của một sản phẩm mới, mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Goldgi: từ một thương hiệu được yêu mến, trở thành biểu tượng và chuẩn mực của sự chăm sóc tinh tế trên thị trường ngành hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam. Đồng thời, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững dựa trên chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn.