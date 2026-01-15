Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Tăng nặng yêu cầu vốn với doanh nghiệp đặt cược bóng đá

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính nâng gấp 2 lần điều kiện vốn điều lệ với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, lên tối thiểu 2.000 tỷ đồng, dự thảo trước đó là 1.000 tỷ đồng.

Hiện dự thảo nghị định thay thế nghị định 06/2017 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo mới nhất, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đề xuất tại dự thảo lần 2.

Trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, tổng tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Cổ đông, thành viên góp vốn phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong suốt thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

diendandoanhnghiepvn-media-uploaded-501-2023-01-13-cap-phep-ca-do-bong-da-hop-phap-tai-viet-nam-12.jpg
Theo dự thảo, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, tại dự thảo lần 2, Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 1.000 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ, đồng thời tỷ lệ sở hữu của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu của pháp nhân trong nước.

Đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó, dự thảo mới nhất không thay đổi so với trước đó. Cụ thể, vốn đầu tư tối thiểu đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa là 1.000 tỷ đồng, còn đặt cược đua chó là tối thiểu 300 tỷ đồng. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thực hiện dự án, tổng tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn đầu tư của dự án.

Các quy định liên quan đến người chơi và giới hạn tham gia đặt cược tiếp tục được giữ nguyên. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp là 10 triệu đồng.

Dù Nghị định 06/2017 đã được ban hành cách đây 8 năm, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh đặt cược gặp nhiều điểm nghẽn, như quy định về các trận đấu đủ điều kiện để tổ chức đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó; phương thức phân phối sản phẩm đặt cược; quy định về quảng cáo cũng như sự chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, từ năm 1999, Việt Nam từng cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh nghiệp này đã dừng kinh doanh do hết thời hạn hoạt động của dự án. Hiện nay, không còn doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, dù thị trường có nhu cầu, vẫn tồn tại qua các kênh không chính thức.

Việt Linh
#đặt cược #bóng đá quốc tế #doanh nghiệp #tư pháp #tài chính #thí điểm #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục