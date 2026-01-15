Tăng nặng yêu cầu vốn với doanh nghiệp đặt cược bóng đá

TPO - Tại dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính nâng gấp 2 lần điều kiện vốn điều lệ với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, lên tối thiểu 2.000 tỷ đồng, dự thảo trước đó là 1.000 tỷ đồng.

Hiện dự thảo nghị định thay thế nghị định 06/2017 của Chính phủ đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo mới nhất, doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đề xuất tại dự thảo lần 2.

Trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, tổng tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Cổ đông, thành viên góp vốn phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong suốt thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trước đó, tại dự thảo lần 2, Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 1.000 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ, đồng thời tỷ lệ sở hữu của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu của pháp nhân trong nước.

Đối với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó, dự thảo mới nhất không thay đổi so với trước đó. Cụ thể, vốn đầu tư tối thiểu đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa là 1.000 tỷ đồng, còn đặt cược đua chó là tối thiểu 300 tỷ đồng. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thực hiện dự án, tổng tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn đầu tư của dự án.

Các quy định liên quan đến người chơi và giới hạn tham gia đặt cược tiếp tục được giữ nguyên. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp là 10 triệu đồng.

Dù Nghị định 06/2017 đã được ban hành cách đây 8 năm, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh đặt cược gặp nhiều điểm nghẽn, như quy định về các trận đấu đủ điều kiện để tổ chức đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó; phương thức phân phối sản phẩm đặt cược; quy định về quảng cáo cũng như sự chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, từ năm 1999, Việt Nam từng cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh nghiệp này đã dừng kinh doanh do hết thời hạn hoạt động của dự án. Hiện nay, không còn doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, dù thị trường có nhu cầu, vẫn tồn tại qua các kênh không chính thức.